Карпин высказался о возможном матче сборной России против команды легионеров РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил идею проведения матч с командой легионеров РПЛ.

«Матч против команды легионеров РПЛ? Ничего не слышал про это. Интересно было бы провести матч? Лучше с Боснией.

Никаких ощущений нет, будет известно, как я понимаю, 10 октября. Будет принимать решение федерация Боснии в этот день. Вроде как такая дата озвучена.

Дай Бог, будет возможность сыграть с Боснией — хорошо. Если нет, будем искать другие варианты», – сказал Карпин.