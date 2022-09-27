Карпин высказался о возможном матче сборной России против команды легионеров РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил идею проведения матч с командой легионеров РПЛ.
«Матч против команды легионеров РПЛ? Ничего не слышал про это. Интересно было бы провести матч? Лучше с Боснией.
Никаких ощущений нет, будет известно, как я понимаю, 10 октября. Будет принимать решение федерация Боснии в этот день. Вроде как такая дата озвучена.
Дай Бог, будет возможность сыграть с Боснией — хорошо. Если нет, будем искать другие варианты», – сказал Карпин.
- 24 сентября Россия сыграла с Киргизией.
- Национальная команда победила со счетом 2:1, забив на 89-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»