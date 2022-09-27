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    Карпин высказался о возможном матче сборной России против команды легионеров РПЛ

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил идею проведения матч с командой легионеров РПЛ.

    «Матч против команды легионеров РПЛ? Ничего не слышал про это. Интересно было бы провести матч? Лучше с Боснией.

    Никаких ощущений нет, будет известно, как я понимаю, 10 октября. Будет принимать решение федерация Боснии в этот день. Вроде как такая дата озвучена.

    Дай Бог, будет возможность сыграть с Боснией — хорошо. Если нет, будем искать другие варианты», – сказал Карпин.

    • 24 сентября Россия сыграла с Киргизией.
    • Национальная команда победила со счетом 2:1, забив на 89-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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