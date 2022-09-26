Булыкин заявил, что Карпин не должен совмещать работу в «Ростове» и сборной России

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.
«Если он останется в сборной и клубе, то не стоит продлевать контракт со сборной. Тренер должен быть всегда абстрагирован от клубных дел и просматривать всех потенциальных футболистов.
Учитывая, что ближайшие два-три года наша сборная будет играть только товарищеские матчи, то, безусловно, нужно, чтобы тренер не совмещал посты», — сказал Булыкин.
- Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Россию отстранили от Евро-2024.
Источник: «Чемпионат»