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    Кафанов назвал российского вратаря с потенциалом Акинфеева

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил Матвея Сафонова («Краснодар») с Игорем Акинфеевым (ЦСКА).

    «У кого есть потенциал Акинфеева? Может быть, при огромном труде и желании — у Матвея Сафонова. Таких, как Игорь, единицы.

    Карпин забивает вратарям сборной? У него обводящий удар. Очень сильный! Никакого стресса у игроков нет от этого. Карпин всегда может ударить. Не могу сравнить игроков сборной с Карпиным. У него советская школа и много труда», — сказал Кафанов.

    • 23-летний Сафонов – лидер сезона РПЛ по предотвращенным голам.
    • Сафонову забили 14 голов в 10 матчах сезона РПЛ.
    • Он был основным вратарем сборной России на Евро-2020.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5657

      rash1959 10 минут назад

      На бомбардире практически мобаннизация...

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      Рейтинг: +25725

      vladimir-7 21 минуту назад

      Кафанов заработал премию за похвалу Карпова.

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      Рейтинг: +45

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Сейчас Худеков лучший молодой голкипер

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      Ответить
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      Рейтинг: +566

      gunstilzit 1 час назад

      Карпин всегда может ударить.))

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