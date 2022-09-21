Кафанов назвал российского вратаря с потенциалом Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил Матвея Сафонова («Краснодар») с Игорем Акинфеевым (ЦСКА).

«У кого есть потенциал Акинфеева? Может быть, при огромном труде и желании — у Матвея Сафонова. Таких, как Игорь, единицы.

Карпин забивает вратарям сборной? У него обводящий удар. Очень сильный! Никакого стресса у игроков нет от этого. Карпин всегда может ударить. Не могу сравнить игроков сборной с Карпиным. У него советская школа и много труда», — сказал Кафанов.