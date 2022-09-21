Кутепов: «Ваноли наигрывал меня в основе «Спартака», активно шли переговоры о новом контракте»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что в этом году ситуация развивалась так, что он мог остаться в «Спартаке».

«На зимних сборах Паоло Ваноли наигрывал меня в основе. В тот момент у меня были новые надежды. Новый тренер, нужно доказывать. Я надеялся, что ситуация для меня изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе.

Тогда переговоры о новом контракте находились в активной фазе. Мой агент приезжал на сборы общаться с руководством, я хотел остаться – провeл в «Спартаке» столько лет, это мой первый большой профессиональный клуб. До него я только во второй лиге играл.

Зарплата в тот момент не была важна. Я шeл на понижение, для меня деньги не были приоритетом. Главное – играть», – сказал Кутепов.