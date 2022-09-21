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    Кутепов: «Ваноли наигрывал меня в основе «Спартака», активно шли переговоры о новом контракте»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что в этом году ситуация развивалась так, что он мог остаться в «Спартаке».

    «На зимних сборах Паоло Ваноли наигрывал меня в основе. В тот момент у меня были новые надежды. Новый тренер, нужно доказывать. Я надеялся, что ситуация для меня изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе.

    Тогда переговоры о новом контракте находились в активной фазе. Мой агент приезжал на сборы общаться с руководством, я хотел остаться – провeл в «Спартаке» столько лет, это мой первый большой профессиональный клуб. До него я только во второй лиге играл.

    Зарплата в тот момент не была важна. Я шeл на понижение, для меня деньги не были приоритетом. Главное ― играть», – сказал Кутепов.

    • Защитник пришел в «Торпедо» как свободный агент.
    • Кутепов – участник ЧМ-2018.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «Чемпионат»

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