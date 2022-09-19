⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Локо», «Зенит» – «Динамо», ЦСКА проиграл «Торпедо» и другие результаты тура

Накануне, 18 сентября, десятый тур РПЛ завершился четырьмя матчами. Сначала сыграли «Пари НН» и «Оренбург» (0:2).
Затем единовременно начались матчи «Краснодар» – «Химки» (3:1) и «Сочи» – «Факел» (1:1).
Закрыло тур московское дерби «Спартака» и «Локомотива» (1:0).
Россия. РПЛ. 10-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Аюпов, 30; 0:2 – Эктов, 73.
Голы: 1:0 – Сперцян, 7; 2:0 – Кривцов, 33; 2:1 – Кухарчук, 57; 3:1 – Кутовой, 90+6.
Голы: 0:1 – Морозов, 5; 1:1 – Нобоа, 11.
Удаления: нет – Ивахнов, 71.
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Соболев, 35.
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Харин, 38; 1:1 – Быковский, 84; 1:2 – Бериша, 90.
Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шапич, 33.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Байрамян, 1; 1:1 – Пиняев, 12; 2:1 – Полоз, 68 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Мостовой, 35; 0:2 – Мантуан, 90+3.
Удаления: Фернандес, 66 (вторая ж.к.) – нет.