Промес вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил «Факелу» (3:0) в матче второго тура Кубка России.

Для него это 90-й гол в составе московской команды.

По числу забитых мячей голландец догнал Андрея Тихонова. Теперь они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Чаще них за «Спартак» отличались только Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115) и Егор Титов (106).