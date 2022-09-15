Промес вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил «Факелу» (3:0) в матче второго тура Кубка России.
Для него это 90-й гол в составе московской команды.
По числу забитых мячей голландец догнал Андрея Тихонова. Теперь они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Чаще них за «Спартак» отличались только Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115) и Егор Титов (106).
- Промес забил 90 голов в 189 матчах.
- Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- Ранее игрок выступал за москвичей с 2014 по 2018 год.
Источник: «Бомбардир»