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    Промес вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил «Факелу» (3:0) в матче второго тура Кубка России.

    Для него это 90-й гол в составе московской команды.

    По числу забитых мячей голландец догнал Андрея Тихонова. Теперь они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    Чаще них за «Спартак» отличались только Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115) и Егор Титов (106).

    • Промес забил 90 голов в 189 матчах.
    • Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • Ранее игрок выступал за москвичей с 2014 по 2018 год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2022 22:56
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