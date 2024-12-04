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    • Защитник «Спартака» оценил идею шоу-матча с командой Промеса

    Защитник «Спартака» оценил идею шоу-матча с командой Промеса

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал идею возможного матча с «Юнайтед ФК» из Дубая, за который выступает бывший вингер красно-белых Квинси Промес.

    «Наверное, шоу-матч с «Дубай Юнайтед» – это не то, что нужно на сборах. Там всe-таки будет подготовка к сезону. Но я думаю, что мы увидимся с Промесом в Эмиратах», – сказал Денисов.

    • В феврале 2025 года «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби. Команда выигрывала его в 2023 и 2024 годах.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Промес дебютировал за «Юнайтед» в конце октября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.12.2024 11:06
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    Комментарии (10)
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    Лицом_на_клаве
    1733299816
    Позор защитникам наркоуголовника.
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    ...уефан
    1733299878
    ...ага, а в перерыве переодеть Антоху в футболку Спартака, а сопернику подкинуть Виллиана Жозе и быстро в самолёт)...
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    Цугундeр
    1733302645
    Цирк Дю Свиней ,какой-то..(
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