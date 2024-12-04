Защитник «Спартака» оценил идею шоу-матча с командой Промеса

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал идею возможного матча с «Юнайтед ФК» из Дубая, за который выступает бывший вингер красно-белых Квинси Промес.
«Наверное, шоу-матч с «Дубай Юнайтед» – это не то, что нужно на сборах. Там всe-таки будет подготовка к сезону. Но я думаю, что мы увидимся с Промесом в Эмиратах», – сказал Денисов.
- В феврале 2025 года «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби. Команда выигрывала его в 2023 и 2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- Промес дебютировал за «Юнайтед» в конце октября.