Лига чемпионов. «Брюгге» разгромил «Порту» и единолично возглавил группу B

«Брюгге» забил четыре безответных гола «Порту» на выезде во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Бельгийский клуб единолично возглавил группу B, одержав две победы в двух матчах.

«Марсель» уступил на своем поле «Айнтрахту» с минимальным счетом.

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

Порту (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Ютгла, 15; 0:2 – Сова, 47; 0:3 – Сков, 52; 0:4 – Нуса, 89.

Группа D

Марсель (Франция) – Айнтрахт (Германия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Линдстрем, 43.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов