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    Урунов прокомментировал свой дебют за «Урал»

    Полузащитник «Урала» Остон Урунов высказался о своем дебюте за клуб в матче с «Торпедо» (2:0).

    — Как оценишь свой дебют за «Урал»?

    — Старался показать все, на что способен, а оценку пусть дадут болельщики и тренерский штаб. Думаю, вся команда выглядела очень неплохо. Уверен, что это только начало — дальше будем только прибавлять в командном взаимодействии, мы не собираемся останавливаться на этой победе.

    — Какие у тебя цели на сезон в Екатеринбурге?

    — Я не так давно в городе, но очень понравилась местная атмосфера, стадион, болельщики. Было приятно то, как меня встретили здесь. Со своей стороны буду прилагать все усилия, чтобы внести свой вклад в общий успех команды и порадовать поклонников «Урала».

    • Урунов присоединился к «Уралу» в качестве свободного агента.
    • «Спартак» расторг контракт с узбекским хавбеком.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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