Урунов прокомментировал свой дебют за «Урал»

Полузащитник «Урала» Остон Урунов высказался о своем дебюте за клуб в матче с «Торпедо» (2:0).

— Как оценишь свой дебют за «Урал»?

— Старался показать все, на что способен, а оценку пусть дадут болельщики и тренерский штаб. Думаю, вся команда выглядела очень неплохо. Уверен, что это только начало — дальше будем только прибавлять в командном взаимодействии, мы не собираемся останавливаться на этой победе.

— Какие у тебя цели на сезон в Екатеринбурге?

— Я не так давно в городе, но очень понравилась местная атмосфера, стадион, болельщики. Было приятно то, как меня встретили здесь. Со своей стороны буду прилагать все усилия, чтобы внести свой вклад в общий успех команды и порадовать поклонников «Урала».