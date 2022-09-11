Зайнутдинов: «Карпин собирал жен игроков на базе и просил их готовить мужьям»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин практикует приглашение жен на базу. Об этом рассказал экс-игрок команды Бахтиер Зайнутдинов.
«Карпин настолько топовый тренер, что он на базе собирал жен футболистов и просил их готовить своим мужьям правильную еду вечером, чтобы игроки не набирали вес», – сказал Зайнутдинов.
- Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
- При Карпине «Ростов» выходил в Лигу Европы.
- Зайнутдинов покинул «Ростов» в 2020 году и перешел в ЦСКА.
Источник: Metaratings