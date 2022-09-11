Зайнутдинов: «Карпин собирал жен игроков на базе и просил их готовить мужьям»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин практикует приглашение жен на базу. Об этом рассказал экс-игрок команды Бахтиер Зайнутдинов.

«Карпин настолько топовый тренер, что он на базе собирал жен футболистов и просил их готовить своим мужьям правильную еду вечером, чтобы игроки не набирали вес», – сказал Зайнутдинов.