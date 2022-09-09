Первый тренер Зайнутдинова: «У Бахтиера есть предложения из Европы. Скоро будет в АПЛ»

Рахмон Устабаев, первый тренер игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, сообщил, что игрок планирует продолжить карьеру в Европе.

«Я думаю, что ЦСКА – не предел. Он уже, кажется, может в Европу [уехать] через год-два. Уже разговор идет, просто он заключил контракт с ЦСКА, а разрывать его было бы нехорошо, когда все легионеры уехали. А тут еще Бахтиeр уедет… Хотя у него уже есть предложения в Европе, еще шаг сделать – и будет играть в АПЛ», – сказал Устабаев.