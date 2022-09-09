Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Первый тренер Зайнутдинова: «У Бахтиера есть предложения из Европы. Скоро будет в АПЛ»

    Рахмон Устабаев, первый тренер игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, сообщил, что игрок планирует продолжить карьеру в Европе.

    «Я думаю, что ЦСКА – не предел. Он уже, кажется, может в Европу [уехать] через год-два. Уже разговор идет, просто он заключил контракт с ЦСКА, а разрывать его было бы нехорошо, когда все легионеры уехали. А тут еще Бахтиeр уедет… Хотя у него уже есть предложения в Европе, еще шаг сделать – и будет играть в АПЛ», – сказал Устабаев.

    • Зайнутдинов в ЦСКА с 2020 года.
    • До этого игрок выступал за «Ростов».
    • Футболист с 2018 года вызывается в сборную Казахстана.

    Новости по теме
    Федотов: «Зайнутдинову добавить уверенности и стабильности – и топ-5 лиг Европы по нему плачут!» 2
    4 игрока «Зенита» и 3 футболиста «Спартака» – в сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored 7
    Зайнутдинов рассказал, нравится ли ему играть в центре защиты
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2022 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11