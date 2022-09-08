Ломаев высказался о дебютном попадании в состав сборной России

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России включить его в заявку на сентябрьский сбор.

– Это не окончательный список. В сборную можно еще не поехать. Очень приятно, что тренерский штаб обратил на меня внимание. Попасть в национальную сборную – мечта абсолютно каждого.

– Каково конкурировать с такими игроками, как Кержаков, Шунин и Сафонов?

– В присутствии сильных игроков ты развиваешься сам. Но чтобы говорить о конкуренции, надо закрепиться в окончательном списке.

С такими футболистами всегда интереснее. Будет приятно конкурировать и проверить себя с одними из лучших в нашей стране. Буду тренироваться и постараюсь проявить себя с лучшей стороны.