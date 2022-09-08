Ломаев высказался о дебютном попадании в состав сборной России

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России включить его в заявку на сентябрьский сбор.
– Это не окончательный список. В сборную можно еще не поехать. Очень приятно, что тренерский штаб обратил на меня внимание. Попасть в национальную сборную – мечта абсолютно каждого.
– Каково конкурировать с такими игроками, как Кержаков, Шунин и Сафонов?
– В присутствии сильных игроков ты развиваешься сам. Но чтобы говорить о конкуренции, надо закрепиться в окончательном списке.
С такими футболистами всегда интереснее. Будет приятно конкурировать и проверить себя с одними из лучших в нашей стране. Буду тренироваться и постараюсь проявить себя с лучшей стороны.
- 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
- Для 23-летнего Ломаева это дебютный вызов в сборную.
- В этом сезоне голкипер пропустил 12 голов в 8 матчах.
Источник: «РБ Спорт»