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    Ломаев высказался о дебютном попадании в состав сборной России

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России включить его в заявку на сентябрьский сбор.

    – Это не окончательный список. В сборную можно еще не поехать. Очень приятно, что тренерский штаб обратил на меня внимание. Попасть в национальную сборную – мечта абсолютно каждого.

    – Каково конкурировать с такими игроками, как Кержаков, Шунин и Сафонов?

    – В присутствии сильных игроков ты развиваешься сам. Но чтобы говорить о конкуренции, надо закрепиться в окончательном списке.

    С такими футболистами всегда интереснее. Будет приятно конкурировать и проверить себя с одними из лучших в нашей стране. Буду тренироваться и постараюсь проявить себя с лучшей стороны.

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Для 23-летнего Ломаева это дебютный вызов в сборную.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 12 голов в 8 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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