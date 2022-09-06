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  • Мостовой: «Почему все твердят про гениальность Абаскаля? Ваноли выиграл со «Спартаком» Кубок»

Мостовой: «Почему все твердят про гениальность Абаскаля? Ваноли выиграл со «Спартаком» Кубок»

6 сентября 2022, 09:06
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

«Я смотрел матч «Спартака» с «Динамо». И тут они играли то хорошо. И как минимум тут поражения они не заслуживали. Но по итогу матч проиграли. Но перед этим матчем многие говорили о том, что «Ой, Абаскаль что-то там придумал».

Интересно что же он по-вашему придумал? Изобрел и научил Промеса как обыгрывать новым, до этого неизвестным человечеству финтом? Нет, человек взял и сумел подготовить команду. К одному матчу это получилось сделать хорошо, к другому – не очень.

И с «Динамо» «Спартак» играл хорошо. А с «Зенитом» он играл неважно, и мог быть проиграть куда как крупнее. И я говорю именно об этом. О показанной игре, и о закономерности результата.

К примеру, возьмем Паоло Ваноли. Буквально с пару месяцев назад он выиграл со «Спартаком» Кубок, которого команда не видела почти 19 лет! Но все почему-то уже словно и забыли про «тренерский гений Ваноли».

Теперь все твердят про «гениальность Абаскаля». Почему так? Потому что на старте турнира «Спартак» идет высоко в турнирной таблице», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
  • Абаскаль возглавил команду летом.

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (2)
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SLADE2019
1662449971
Болельщики Спартака просто соскучились по нормальному тренеру, вот и некоторые поют оды Абаскалю. А обороны как не было, так и нет. То же Динамо могло забить еще мяча три. Не говорю уже про Зенит. Везуха пройдет и с такой защитой голы в наши ворота посыпятся.
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Loko_Roma
1662460965
Кто о чем, а Сашка опять о том, что его тренировать никуда не зовут, кроме команды где играют безногие голуби
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