Мостовой: «Почему все твердят про гениальность Абаскаля? Ваноли выиграл со «Спартаком» Кубок»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

«Я смотрел матч «Спартака» с «Динамо». И тут они играли то хорошо. И как минимум тут поражения они не заслуживали. Но по итогу матч проиграли. Но перед этим матчем многие говорили о том, что «Ой, Абаскаль что-то там придумал».

Интересно что же он по-вашему придумал? Изобрел и научил Промеса как обыгрывать новым, до этого неизвестным человечеству финтом? Нет, человек взял и сумел подготовить команду. К одному матчу это получилось сделать хорошо, к другому – не очень.

И с «Динамо» «Спартак» играл хорошо. А с «Зенитом» он играл неважно, и мог быть проиграть куда как крупнее. И я говорю именно об этом. О показанной игре, и о закономерности результата.

К примеру, возьмем Паоло Ваноли. Буквально с пару месяцев назад он выиграл со «Спартаком» Кубок, которого команда не видела почти 19 лет! Но все почему-то уже словно и забыли про «тренерский гений Ваноли».

Теперь все твердят про «гениальность Абаскаля». Почему так? Потому что на старте турнира «Спартак» идет высоко в турнирной таблице», – сказал Мостовой.