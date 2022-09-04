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    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» – «Зенит»

    Сегодня, 4 сентября, восьмой тур РПЛ продолжится тремя матчами. Начнется программа в Самаре, где «Крылья Советов» примут ЦСКА.

    Затем «Локомотив» сыграет дома против «Ахмата». В 20:00 по Москве состоится встреча «Спартака» и «Зенита».

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)

    4 сентября, 15:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный)

    4 сентября, 17:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    4 сентября, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Торпедо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    5 сентября, 20:00 мск

    Оренбург – Химки – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Долгов, 24; 1:1 – Сычевой, 37; 2:1 – Марин, 39; 3:1 – Марин, 72.

    Пари НН (Нижний Новгород) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Максимов, 5; 1:1 – Калинский (с пенальти), 66; 2:1 – Калинский (с пенальти), 73; 3:1 – Милсон, 90+7.

    Краснодар – Сочи – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Олусегун, 49; 2:0 – Сперцян, 52; 2:1 – Мелкадзе, 66.

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Тюкавин, 38; 1:1 – Бикфалви, 44; 2:1 – Макаров, 59.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик 15 часов назад

      Вперёд ЦСКА!!!! Пора на выезде побеждать

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      Рейтинг: +70

      Аvеngеr 4 сентября, 02:51

      18.06.79. Стадион имени Ленина(Петровский). Билетов нет. Вместимость 22500. Пробирались мы и болельщики Спартака. Друг другу пройти на стадион и трибуну помогали. Сидели вместе в проходах. Не было фанатских секторов, ни драк. В итоге 28000 зрителей. Эххх-раньше про красоту футбола думали, и как на стадион попасть, а сейчас, как клуб соперника обосрать, просто так, .....

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      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик 3 сентября, 14:58

      Тетюшкин....не хитри, увольняй Гобниева, бери Юрана уже)))))

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