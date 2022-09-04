⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 4 сентября, восьмой тур РПЛ продолжится тремя матчами. Начнется программа в Самаре, где «Крылья Советов» примут ЦСКА.

Затем «Локомотив» сыграет дома против «Ахмата». В 20:00 по Москве состоится встреча «Спартака» и «Зенита».

Россия. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)

4 сентября, 15:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный)

4 сентября, 17:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

4 сентября, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Торпедо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

5 сентября, 20:00 мск

Оренбург – Химки – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Долгов, 24; 1:1 – Сычевой, 37; 2:1 – Марин, 39; 3:1 – Марин, 72.

Пари НН (Нижний Новгород) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Максимов, 5; 1:1 – Калинский (с пенальти), 66; 2:1 – Калинский (с пенальти), 73; 3:1 – Милсон, 90+7.

Краснодар – Сочи – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Олусегун, 49; 2:0 – Сперцян, 52; 2:1 – Мелкадзе, 66.

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тюкавин, 38; 1:1 – Бикфалви, 44; 2:1 – Макаров, 59.

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