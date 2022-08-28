Бирюков рассказал, кто отговорил Хайкина возвращаться в Россию

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин мог вернуться в Россию. Об этом сообщил тренер голкиперов «Зенита» Михаил Бирюков.

«Хайкин как раз нашел свою команду. Хотя до этого сколько клубов прошел? И нигде не заиграл. Где‑то был третьим, четвертым. А теперь на своем месте. Молодец, очень рад за него.

Мы кстати, с Виталием Кафановым про него как‑то разговаривали. Хайкин же хотел вновь в Россию приехать. Но Виталий Кафанов сказал ему: «У тебя же все хорошо в Норвегии, играй там». Тем более, твой клуб в еврокубках. Так зачем искать добра от добра?» – сказал Бирюков.