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    Шалимов: «Да, я не попрощался с «Уралом». Я должен поблагодарить команду за свое увольнение? За ноль очков в четырех играх?»

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов объяснил, почему не приехал попрощаться с командой.

    «Это правда, что я не попрощался с командой. Я и в «Краснодаре» не прощался.

    Это грустная процедура. Большого смысла в ней не вижу. Я должен их поблагодарить за свое увольнение? «Спасибо вам большое за ноль очков в четырех играх»? Я передал пожелания здоровья и удачи через помощника», – сказал Шалимов.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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