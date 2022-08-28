Шалимов: «Да, я не попрощался с «Уралом». Я должен поблагодарить команду за свое увольнение? За ноль очков в четырех играх?»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов объяснил, почему не приехал попрощаться с командой.
«Это правда, что я не попрощался с командой. Я и в «Краснодаре» не прощался.
Это грустная процедура. Большого смысла в ней не вижу. Я должен их поблагодарить за свое увольнение? «Спасибо вам большое за ноль очков в четырех играх»? Я передал пожелания здоровья и удачи через помощника», – сказал Шалимов.
- Шалимова сменил Виктор Гончаренко.
- «Урал» идет на последнем месте РПЛ.
- Шалимов работал в «Урале» год.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»