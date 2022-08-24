«Не вижу большого смысла». Шалимов объяснил, почему не попрощался с игроками «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов дал подробности своего ухода.
«Не попрощался с игроками. Я хотел приехать на базу, поблагодарить за спасение. Наверное, можно было...
Я через помощника передал игрокам привет, пожелал удачи. Грустная процедура. Не вижу в ней большого смысла, а осадок остается неприятный, в том числе у ребят. Ничего страшного», – сказал Шалимов.
- Шалимова сменил Виктор Гончаренко.
- «Урал» идет на последнем месте РПЛ.
- Шалимов работал в «Урале» год.
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»