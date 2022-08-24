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  • «Не вижу большого смысла». Шалимов объяснил, почему не попрощался с игроками «Урала»

«Не вижу большого смысла». Шалимов объяснил, почему не попрощался с игроками «Урала»

24 августа 2022, 12:17
6

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов дал подробности своего ухода.

«Не попрощался с игроками. Я хотел приехать на базу, поблагодарить за спасение. Наверное, можно было...

Я через помощника передал игрокам привет, пожелал удачи. Грустная процедура. Не вижу в ней большого смысла, а осадок остается неприятный, в том числе у ребят. Ничего страшного», – сказал Шалимов.

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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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Karpathian
1661337887
Полетим мы в фнл... и стадион не спасет
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Romeo 123
1661339016
Говняный человечишко да и тренер тоже
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житель СПб
1661339872
А где человеческие качества? Или бабки - смысл жизни?
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САНЁК17
1661340160
Некоторые не могут себя контролировать, когда идёт на повышение.....
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zigbert
1661346289
А это не мешало бы сделать. Никаких особых преград не было.
Ответить
paracetamol
1661346474
Так они же его сплавили!
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