Черышев не договорился с клубами РПЛ. У него есть предложения из Турции

Будущее экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева остается неопределенным.

31-летний футболист, имеющий статус свободного агента, вел переговоры с неназванными клубами РПЛ, но безуспешно.

Россиянина не устраивали либо финансовые условия контракта, либо задачи команды на сезон.

Сейчас у Черышева есть два предложения из Турции, возможен вариант с продолжением карьеры на Ближнем Востоке.

Также не исключено, что вингер окажется в «Санта-Коломе» из Андорры. Там работает его отец Дмитрий Черышев.