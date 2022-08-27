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    Черышев не договорился с клубами РПЛ. У него есть предложения из Турции

    Будущее экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева остается неопределенным.

    31-летний футболист, имеющий статус свободного агента, вел переговоры с неназванными клубами РПЛ, но безуспешно.

    Россиянина не устраивали либо финансовые условия контракта, либо задачи команды на сезон.

    Сейчас у Черышева есть два предложения из Турции, возможен вариант с продолжением карьеры на Ближнем Востоке.

    Также не исключено, что вингер окажется в «Санта-Коломе» из Андорры. Там работает его отец Дмитрий Черышев.

    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      Romeo 123 28 минут назад

      Кому нужен хрустальный мальчик

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      Рейтинг: +32

      Russia-Brazil 3-0 2 часа назад

      Правильно. Нечего в загнившую россию ехать. Тут и Смысла играть нет. На стадик болелы не ходят, а клубы так и остануься играть в болотном чемпе, без ЕК

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