Черышев не договорился с клубами РПЛ. У него есть предложения из Турции

Будущее экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева остается неопределенным.
31-летний футболист, имеющий статус свободного агента, вел переговоры с неназванными клубами РПЛ, но безуспешно.
Россиянина не устраивали либо финансовые условия контракта, либо задачи команды на сезон.
Сейчас у Черышева есть два предложения из Турции, возможен вариант с продолжением карьеры на Ближнем Востоке.
Также не исключено, что вингер окажется в «Санта-Коломе» из Андорры. Там работает его отец Дмитрий Черышев.
- «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
- В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
Источник: Metaratings