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  • В «Химках» объяснили, почему сын инвестора вышел в старте на матч с «Сочи»

В «Химках» объяснили, почему сын инвестора вышел в старте на матч с «Сочи»

26 августа 2022, 20:21
10

В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Химками». В основе гостей вышел форвард Илья Садыгов – сын инвестор клуба Туфана Садыгова.

«Нам нужны в атаке разноплановые нападающие, потому что соперник тоже к нам готовится, поэтому поменяли стратегию и состав», – сказал тренер «Химок» Андрей Сосницкий.

  • Есть информация, что предыдущего главного тренера «Химок» Сергея Юрана уволили из-за того что он не ставил в основу Садыгова.
  • Садыгов забивал за «Химки» в прошлом сезоне РПЛ.
  • 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Сочи Химки Садыгов Илья
Комментарии (10)
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Ziklop
1661534987
пердив! петухи уже всё сказали, теперь в химках кукарекают!
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Красногорск_Фан
1661535174
Говорящая фамилия у тренера. Именно это химки ожидает по итогам и матча и сезона . жаль
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Alex Y
1661536215
Автогол забьет сын инвестора))
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Fusballer
1661537065
Потому что Юрана нет)
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lordmrv
1661537321
Ну и результат на лицо)) Домой, в пердив химики!
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R_a_i_n
1661538082
Ну да, ну да!!! Прям как с Ротенбергом)))
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BRO_football
1661539489
Ну вот теперь с этим сыном и его отцом инвесторов Химки катятся прямиком в Первую лигу. Молодцы!
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Plyash
1661543093
"В атаке разноплановый нападающий" Илья Садыков плюс обновлённая "стратегия и состав" равняется 1:4...
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моэм
1661583356
Сын вышел , потому что "ушли" Юрана .... Писарев - Сосницкий сыгранная пара и оба с шестыми номерами на спине ... ну Сосницкий ладно, он "без имени" , но Писареву , человеку уже известному так лебезить перед Садыговым не пристало ...хотя деньги есть деньги.
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