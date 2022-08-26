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    В «Химках» объяснили, почему сын инвестора вышел в старте на матч с «Сочи»

    В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Химками». В основе гостей вышел форвард Илья Садыгов – сын инвестор клуба Туфана Садыгова.

    «Нам нужны в атаке разноплановые нападающие, потому что соперник тоже к нам готовится, поэтому поменяли стратегию и состав», – сказал тренер «Химок» Андрей Сосницкий.

    • Есть информация, что предыдущего главного тренера «Химок» Сергея Юрана уволили из-за того что он не ставил в основу Садыгова.
    • Садыгов забивал за «Химки» в прошлом сезоне РПЛ.
    • 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1548

      Alex Y 13 минут назад

      Автогол забьет сын инвестора))

      0
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      Рейтинг: +5161

      Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Говорящая фамилия у тренера. Именно это химки ожидает по итогам и матча и сезона . жаль

      2
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      Рейтинг: +2756

      Ziklop 34 минуты назад

      пердив! петухи уже всё сказали, теперь в химках кукарекают!

      0
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