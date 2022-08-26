В «Химках» объяснили, почему сын инвестора вышел в старте на матч с «Сочи»

В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Химками». В основе гостей вышел форвард Илья Садыгов – сын инвестор клуба Туфана Садыгова.

«Нам нужны в атаке разноплановые нападающие, потому что соперник тоже к нам готовится, поэтому поменяли стратегию и состав», – сказал тренер «Химок» Андрей Сосницкий.