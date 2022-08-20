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    Абаскаль: «Матч с «Динамо» должен стать для «Спартака» очень хорошим уроком»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил исход матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Нельзя не сказать о неиспользованных моментах, которые мы создали. Команда выложила душу в игру, бились до последней минуты. Соперник заблокировал больше 20 ударов, подали 14 угловых.

    Футбол бывает таким, тем не менее, мы должны идти дальше по нашему пути. Этот матч должен стать очень хорошим уроком, который даст понять, что важно не дарить такие подарки. Мы должны с достоинством продолжать идти дальше», – сказал испанец.

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    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    20.08.2022 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +371

      Shotlandets86 5 минут назад

      Рыжему, похоже, забыли сказать, что поданные угловые и заблокированные удары - это не голевые моменты.)))

      0
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      Рейтинг: +10922

      knikos 49 минут назад

      Нельзя не сказать о неиспользованных моментах ... которые создало Динамо , когда "обстукивали" нам штанги и крестовину ...

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