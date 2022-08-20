Абаскаль: «Матч с «Динамо» должен стать для «Спартака» очень хорошим уроком»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил исход матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Нельзя не сказать о неиспользованных моментах, которые мы создали. Команда выложила душу в игру, бились до последней минуты. Соперник заблокировал больше 20 ударов, подали 14 угловых.

Футбол бывает таким, тем не менее, мы должны идти дальше по нашему пути. Этот матч должен стать очень хорошим уроком, который даст понять, что важно не дарить такие подарки. Мы должны с достоинством продолжать идти дальше», – сказал испанец.

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