Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Гендиректор «Динамо» рассказал о хронической травме Лунева

    Гендиректор «Динамо» рассказал о хронической травме Лунева

    Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров после товарищеского матча с «Амкалом» (2:3) прокомментировал травмы вратаря Андрея Лунeва и нападающего Муми Нгамале, а также невысокую результативность форварда Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

    – Какая у вас информация по Лунeву, который также залечивает повреждение?

    – У него есть хроническая проблема, которая требует определенных циклов реабилитации. Он пропустил последние матчи: с «Пари НН» и сегодня. Очень надеемся, что в ближайшее время он будет в строю.

    – То есть шансы есть, что он сыграет еще в этом году?

    – Конечно.

    – Нгамалe получил травму сборной Камеруна. Известно ли, на какой срок он выбыл?

    – Мы находимся в контакте со сборной. Информация о его осмотре будет передана нашей медицинской службе. Как только он появится в Москве, сразу же пройдет обследование. Не хотел бы давать предварительные прогнозы.

    – Учитывая, что Нагамалe забил в этом сезоне пять мячей и отдал три голевых паса, его потеря может сказаться на результатах?

    – Мы очень надеемся, что повреждение не такое серьезное.

    – С чем связана низкая результативность Тюкавина в нынешнем сезоне, ведь в прошлом чемпионате Константин был признан лучшим футболистом РПЛ?

    – Работать надо, тренироваться. Все впереди. У Тюкавина все есть, чтобы вернуться на тот уровень, который он показывал раньше, и стать даже лучше. Его потенциал далеко не реализован.

    – Матч сборной России с Брунеем смотрели?

    – Нет.

    – С Сирией планируете смотреть?

    – Есть будет время и возможность, конечно, посмотрю.

    • 33-летний Лунев провел в этом сезоне 14 матчей за клуб, пропустил 16 голов, сыграл 4 встречи на ноль.
    • На счету 30-летнего Нгамале в текущем сезоне 13 игр за бело-голубых, 5 забитых мячей и 3 голевые передачи.
    • 22-летний Тюкавин сыграл в сезоне-2024/25 17 встреч за «Динамо», забил 5 голов, отдал 2 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Пича из «Амкала»: «Против «Динамо» было легче, чем против ФНЛ»
    Левшук из «Амкала» – о победе над «Динамо»: «Изи катка, было легко» 1
    Назван победитель премии «Джентльмен года» 14
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2024 09:38
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1731922858
    Это он про аутизм?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 