Гендиректор «Динамо» рассказал о хронической травме Лунева

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров после товарищеского матча с «Амкалом» (2:3) прокомментировал травмы вратаря Андрея Лунeва и нападающего Муми Нгамале, а также невысокую результативность форварда Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

– Какая у вас информация по Лунeву, который также залечивает повреждение?

– У него есть хроническая проблема, которая требует определенных циклов реабилитации. Он пропустил последние матчи: с «Пари НН» и сегодня. Очень надеемся, что в ближайшее время он будет в строю.

– То есть шансы есть, что он сыграет еще в этом году?

– Конечно.

– Нгамалe получил травму сборной Камеруна. Известно ли, на какой срок он выбыл?

– Мы находимся в контакте со сборной. Информация о его осмотре будет передана нашей медицинской службе. Как только он появится в Москве, сразу же пройдет обследование. Не хотел бы давать предварительные прогнозы.

– Учитывая, что Нагамалe забил в этом сезоне пять мячей и отдал три голевых паса, его потеря может сказаться на результатах?

– Мы очень надеемся, что повреждение не такое серьезное.

– С чем связана низкая результативность Тюкавина в нынешнем сезоне, ведь в прошлом чемпионате Константин был признан лучшим футболистом РПЛ?

– Работать надо, тренироваться. Все впереди. У Тюкавина все есть, чтобы вернуться на тот уровень, который он показывал раньше, и стать даже лучше. Его потенциал далеко не реализован.

– Матч сборной России с Брунеем смотрели?

– Нет.

– С Сирией планируете смотреть?

– Есть будет время и возможность, конечно, посмотрю.

33-летний Лунев провел в этом сезоне 14 матчей за клуб, пропустил 16 голов, сыграл 4 встречи на ноль.

На счету 30-летнего Нгамале в текущем сезоне 13 игр за бело-голубых, 5 забитых мячей и 3 голевые передачи.

22-летний Тюкавин сыграл в сезоне-2024/25 17 встреч за «Динамо», забил 5 голов, отдал 2 передачи.

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