Сычев прокомментировал высказывания Дзюбы о сотрудниках «Локомотива»

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал критику форварда «Акрона» Артема Дзюбы в адрес главного тренера и менеджеров красно-зеленых.

– Видели интервью Артема Дзюбы? Поняли его высказывания в адрес «Локомотива»?

– Не знаю, зачем это все. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это.

Дзюба ранее сказал об административном штабе «Локомотива»: «Есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести».

О главном тренере команды Галактионове Дзюба сказал следующее: «Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный».

Дзюба выступал в «Локомотиве» с февраля 2023-го по май 2024 года.

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