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    • Сычев прокомментировал высказывания Дзюбы о сотрудниках «Локомотива»

    Сычев прокомментировал высказывания Дзюбы о сотрудниках «Локомотива»

    Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал критику форварда «Акрона» Артема Дзюбы в адрес главного тренера и менеджеров красно-зеленых.

    – Видели интервью Артема Дзюбы? Поняли его высказывания в адрес «Локомотива»?

    – Не знаю, зачем это все. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это.

    • Дзюба ранее сказал об административном штабе «Локомотива»: «Есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести».
    • О главном тренере команды Галактионове Дзюба сказал следующее: «Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный».
    • Дзюба выступал в «Локомотиве» с февраля 2023-го по май 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2024 12:19
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1731921931
    Дзюбовидное бревно задалось целью настроить против себя всех и вся...
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