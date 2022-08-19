Руни раскритиковал Мбаппе: «Он бросает вызов Месси? У Лео в 22 года было 4 «Золотых мяча»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за конфликт с одноклубниками Лионелем Месси и Неймаром.

«23-летний игрок бросает вызов Месси. Никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана.

Кто-нибудь, скажите Мбаппе, что у Месси в 22 года было четыре «Золотых мяча», – сказал Руни.