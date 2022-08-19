Руни раскритиковал Мбаппе: «Он бросает вызов Месси? У Лео в 22 года было 4 «Золотых мяча»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за конфликт с одноклубниками Лионелем Месси и Неймаром.
«23-летний игрок бросает вызов Месси. Никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана.
Кто-нибудь, скажите Мбаппе, что у Месси в 22 года было четыре «Золотых мяча», – сказал Руни.
- Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
- Он отказал «Реалу», несмотря на устную договоренность о летнем переходе.
- Лучший результат форварда в голосовании ЗМ – 4-е место в 2018 году.
Источник: твиттер Роя Немера