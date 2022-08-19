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    Руни раскритиковал Мбаппе: «Он бросает вызов Месси? У Лео в 22 года было 4 «Золотых мяча»

    Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за конфликт с одноклубниками Лионелем Месси и Неймаром.

    «23-летний игрок бросает вызов Месси. Никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана.

    Кто-нибудь, скажите Мбаппе, что у Месси в 22 года было четыре «Золотых мяча», – сказал Руни.

    • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Он отказал «Реалу», несмотря на устную договоренность о летнем переходе.
    • Лучший результат форварда в голосовании ЗМ – 4-е место в 2018 году.

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    Источник: твиттер Роя Немера

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