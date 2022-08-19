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  • Руни раскритиковал Мбаппе: «Он бросает вызов Месси? У Лео в 22 года было 4 «Золотых мяча»

Руни раскритиковал Мбаппе: «Он бросает вызов Месси? У Лео в 22 года было 4 «Золотых мяча»

19 августа 2022, 10:46
4

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за конфликт с одноклубниками Лионелем Месси и Неймаром.

«23-летний игрок бросает вызов Месси. Никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана.

Кто-нибудь, скажите Мбаппе, что у Месси в 22 года было четыре «Золотых мяча», – сказал Руни.

  • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Он отказал «Реалу», несмотря на устную договоренность о летнем переходе.
  • Лучший результат форварда в голосовании ЗМ – 4-е место в 2018 году.

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Источник: твиттер Роя Немера
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Мбаппе Килиан Руни Уэйн
Комментарии (4)
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Fusballer
1660898617
Он в 22 первый мяч получил. Какие четыре?
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Lipatoff
1660965975
Лео живая легенда, а Мбапе ничего такого скорее всего не светит
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