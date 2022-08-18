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Карпин отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

18 августа 2022, 21:36
10

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о решении нападающего Артема Дзюбы продолжить карьеру в Турции.

  • 33-летний футболист в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», – заявил Карпин.

Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Ростов Адана Демирспор Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (10)
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alex1951
1660849945
Карпин + Дзюба =развод..... Вот и закончилась недавняя эпопея между ними. Ныне у всех своя жисть. Но....Дзюбадрочкин тоже не молчун...ждем-с..
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Красногвардейчик
1660851039
Исчерпывающе))) в стиле Карпина, но чувствуется злость и неприязнь в его словах
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jek718875
1660877346
Сказал одно, а подумал другое:может турканы из тебя человека сделают
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