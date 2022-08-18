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    Карпин отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о решении нападающего Артема Дзюбы продолжить карьеру в Турции.

    • 33-летний футболист в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

    «Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», – заявил Карпин.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +228

      Красногвардейчик 29 минут назад

      Исчерпывающе))) в стиле Карпина, но чувствуется злость и неприязнь в его словах

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      Рейтинг: +16763

      Cleaner > Красногвардейчик 19 минут назад

      Сейчас Дзюба начнет в Турции голы клепать и Карпину придется опять Артема в сборную приглашать. Потому и недоволен Валера...

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      Рейтинг: +10891

      alex1951 48 минут назад

      Карпин + Дзюба =развод.....
      Вот и закончилась недавняя эпопея между ними.
      Ныне у всех своя жисть.
      Но....Дзюбадрочкин тоже не молчун...ждем-с..

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      Рейтинг: +107

      Miru mir 1 час назад

      Валерий Карпин высказался------------
      Ну пипец.Журналисты кого ш вопросами достанут. Видно же по ответу что Карпину пох куда там Дзюба уполз...Журналюги достали --пришлось что то сказать.

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