Карпин отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о решении нападающего Артема Дзюбы продолжить карьеру в Турции.
- 33-летний футболист в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.
«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», – заявил Карпин.
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Источник: ТАСС