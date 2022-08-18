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  • Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой

Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой

18 августа 2022, 20:09
5

Артем Дзюба перешел в «Адана Демирспор». Дзюба очень долго был рядом с турецкими командами, а в ночь на 18 августа даже выложил фото стадиона «Бешикташа». Но выбрал все-таки «Адана Демирспор». Спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк уже сказал, что контракт подписан по схеме 1+1.

Как сейчас идет «Адана Демирспор» и что можно сказать о составе

Пока трудно делать какие-то выводы относительно перспектив «Адана» в этом чемпионате Турции-2022/23, но уже можно сказать: клуб более-менее удачно начал сезон. В двух матчах «Адана Демирспор» переиграл «Гиресунспор» (3:2) и «Сивасспор» (2:0) и перед третьим туром возглавляет таблицу чемпионата. Ремзи Кар, вице-президент «Адана Демирспор», прокомментировал комплектацию команды перед стартом сезона так:

«Мы готовы к большим подвигам. Пока что не хочу делать никаких предсказаний, но у нас собран отличный состав, который будет работать под руководством сильного главного тренера. Мы хотим побеждать: руководство со своей стороны сделает все, чтобы помочь в этом тренерскому штабу».

И в «Адана Демирспор» действительно масса заметных имен:

• Главный тренер – Винченцо Монтелла. Тот самый, который работал в «Фиорентине», «Сампдории», «Милане» и «Валенсии». Правда, чем дальше, тем чуть хуже. Так судьба в 2021 году привела его в «Адана Демирспор». Его слова:

«Я знаю, что моя тренерская репутация испортилась в последнее время, но я готов к большим сражениям. Я приехал сюда не на отдых. Это прекрасная страна с чудесными людьми и теплым климатом, но меня больше всего волнуют результаты на футбольном поле. Я хочу добиться здесь успеха».

Ярослав Ракицкий. Да-да, совсем недавно они выступали с Дзюбой в «Зените».

Кевин Родригес. Левый защитник, который этим летом приехал в «Адана» из «Реала Сосьедада» на правах свободного агента.

• Бенжамен Стамбули. Выступал за «Тоттенхэм», «Шальке» и «ПСЖ». С 2021-го – в «Адана».

Гекхан Инлер. Капитан команды. Хорошо известен болельщикам по игре за «Удинезе» и «Наполи». Инлер даже залетал в «Лестер» и выигрывал с ним АПЛ.

• Юнес Беланда. Пошахарался по Европе (Франция, Украина, Германия) и в итоге осел в Турции. Там Беланда 4 года провел в «Галатасарае», а потом перебрался в «Адана».

Марио Балотелли. Этого вы точно знаете.

Без Дзюбы в «Адане Демирспор» числится на данный момент пять нападающих. Логичный вопрос: зачем Дзюба нужен при таком раскладе? Возможно, это подстраховка на случай ухода Марио Балотелли. Балотелли хочет уехать из Турции – и уже открыто сказал это руководству, поэтому «Адана Демирспор» рассматривает предложения. В середине июля, например, было от «Сьона», но стороны не договорились.

«Адана Демирспор» – турецкий середняк, который совсем недавно вернулся в элиту. В ее истории было все: низшие лиги, самоубийство президента, а сейчас – планирование будущего

В истории «Адана Демирспор» полно темных моментов:

  • В XXI веке клуб по разным причинам опускался в третью лигу Турции – там он провел 8 лет;
  • Наивысшее достижение «Адана Демирспор» в Суперлиге – шестое место. Его клуб занял в сезоне-1981/82;
  • В 2021 году клуб впервые за много лет вышел в Суперлигу. До этого он не играл в турнире с 1995 года.

В один из не самых приятных моментов в истории произошла трагедия. Бекир Чинар был президентом клуба в 2009 году. Тогда у «Адана Демирспор» было все совсем плохо: долги, игроки уходили свободными агентами, потому что не было денег на выплаты по зарплатам. Чинар не только спас «Адана Демирспор» от банкротства, но планировал какое-то развитие: постоянно договаривался с именитыми иностранными клубами о товарищеских матчах (например, в тот же 2009-й с «Аданой» сыграло «Палермо»), отстоял у Федерации футбола Турции для клуба право играть на профессиональном уровне (а не вылет в любители).

Но у Чинара у самого были определенные проблемы. Его компания Güçlü Medikal, занимающаяся производством медицинского оборудования, копила долги. Чинар вкладывался в клуб и не мог расплатиться по счетам фирмы. Уход из клуба если не спасал в этой ситуации, то точно бы облегчил ее. Но Чинар исключил этот вариант: он установил отличные взаимоотношения с фанатами и намечал определенные планы по выводу «Аданы» из кризисной ситуации.

Но обстоятельства были сильнее Чинара. Он тяжело переживал сложившуюся для себя и компании финансовую ситуацию и августе-2010 покончил жизнь самоубийством, что стало огромным шоком для всех членов клуба. У Чинара была мечта – вернуть клуб в турецкую элиту, но ее исполнили уже другие люди через 11 лет после его смерти.

Сейчас президент «Адана Демирспор» адекватно оценивает ситуацию. Вот его слова от 2021 года: «Наша задача – не ставить слишком амбициозных целей. Хорошо, мы сейчас вышли в Суперлигу. Нам нужно думать, как закрепиться, а потом – как навязать борьбу топ-клубам. Без четкого плана нельзя построить что-то действительно стоящее».

У «Адана Демирспора» эмоциональный президент: дает пощечины игрокам и прессует топ-клубы

Мурат Санджак трудится на посту президента клуба с июля-2018. Свое отношение к «Адане Демирспор» он характеризовал так:

«Я знал, что работа в клубе отнимает массу эмоций, но я никогда не думал, что буду тратить столько нервов во время матчей и вне игры. Я почти всегда думаю о клубе. Но, знаете, это приятные хлопоты. Когда любишь какое-то дело всей душой, то это добавляет тебе сил. Я горжусь, что работаю в таком великом клубе».

Иногда его эмоциональность была излишней. Вот пример. Во время матча против «Галатасарая» в прошлом сезоне Фатих Терим (как раз тренировал «Галатасарай») просматривал Юнуса Агкюна, о чем рассказал на предматчевой пресс-конференции. Агкюон принадлежал «Галатасараю» и был в аренде в «Адана». Терим хотел задействовать его в команде в сезоне-2021/22.

Перед вторым таймом было 0:0, Агкюн был чуть ли не худшим в составе «Адана». Тогда в раздевалку спустился Санджак, чтобы разобраться:

«Я попросил его [Агкюна] у мистера [Монтеллы] и поговорил с ним по душам. Я взял на себя роль отца и дал ему две пощечины: «Ты играешь так хреново, потому что хочешь понравиться Териму? Потому что он тебя просматривает? Нет, это так не работает. Выйди и докажи всем, что ты мужчина».

Агкюн забил два безответных мяча во втором тайме, а Санджак говорил: «Если бы не мои настояния, то он бы ушел с поля через 10 минут после начала второго тайма. Мы обсуждали этот момент с его семьей – они бы сделали так же. Ко мне нет никаких претензий».

Агкюн в прошлом сезоне набрал 17 очков (8+9) по «гол+пас» и тепло попрощался с «Адана Демирспор». Клуб был должен ему 690 тысяч турецких лир в виде бонусов и выплатил ему их вовремя, когда истек срок аренды. Санджак к тому же подарил Агкюну BMW 320, которая стоила 1,7 млн турецких лир: «Он хорошо проявил себя, а я давно пообещал ему подарок».

Еще истории про Санджака:

  • Критикует турецких топов за излишние траты и часто называет их бесполезными. Вот одна фраза: «Фенербахче» и «Бешикташ» покупают игроков, не думаю над трансферами. Если бы у меня был их бюджет, в «Адана» давно играл бы Месси»;
  • Достаточно часто выступает против фанатов: «Проблема в том, что иногда люди на трибунах не контролируют себя. Кричать судей «Мы убьем тебя» нельзя. Люди должны платить за это»;
  • Известны истории, когда Санджак вкладывал свои деньги в развитие клуба;
  • Кстати, не один Агкюн получал от него пощечины. Отношение Санджака к этой теме: «Не вижу ничего плохого. Это способ эмоционального воздействия, а не желание показать физическое и ментальное превосходство. Не буду называть имен, но иногда я так бодрил некоторых футболистов основы».

У «Адана Демирспор» долгое время не было собственного стадиона – тот, на котором играли, снесли сразу же после ухода клуба

В 2021 году правительство Турции построило стадион Yeni Adana Stadyumu, что переводится как «Новый стадион Аданы». Это 33-тысячная арена, которая стала заменой стадиона «Адана 5 Стадион Оджак». «Адана Демирспор» проводил на нем матчи с 1956-го по 2021-й, а после переехала на новую арену.

Идею о строительства нового стадиона продвигали многие президенты клуба. Но в течение большей части истории это было практически невозможно: у клуба просто не было денег на строительство.

Новый стадион и сейчас принадлежит не клубу, а государству. Просто теперь он просто закреплен за «Адана Демирспор». Мэр Аданы Зейдар Калалар говорил: «Сейчас у города есть представитель в Суперлиге. И важно, чтобы новый стадион принадлежал только ему. У нас не будет конфликтов с клубом, потому что две стороны одинаково заинтересованы в продвижении города и «Адана Демирспор» в футболе».

Что говорят об «Адана Демирспор» турецкий журналист

Мы поговорили с журналистом ежедневной турецкой газеты Milliyet Онуром Динсером про «Адана Демирспор». Вот его слова:

  • «Адана Демирспор» основана железнодорожниками. Об этом даже косвенно говорит его название. Слово «demir» в переводе с турецкого значит «железо». Сейчас это один из самых популярных клубов Турции. Хочу, чтобы ты так и записал: у клуба крутые фанаты»;
  • «Одно из главных преимуществ «Адана Демирспор» – отличная академия. Ежегодно клуб выпускает много хороших молодых игроков»;
  • «У «Адана Демирспор» громкий президент. Он обожает общение с прессой. Знаешь, сам много говорит и очень много пишет в твиттере»;
  • «Я думаю, борьба за титул – не главная цель клуба на этот сезон. Я допускаю, что в ближайшее время все изменится. Но если мы говорим конкретно об этом сезоне, то совсем не удивлюсь, если «Адана» займет место в пятерке»;
  • «Дзюба действительно классный игрок, и он укрепит атаку клуба. Фанаты, кстати, привыкли к хорошим именам в нападении. У «Аданы» прямо сейчас играет, например, Марио Балотелли. Так что если Дзюба любит шумные стадионы и сильные чемпионаты, то это подходящее место для него».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press, твиттер «Адана Демирспор»

Источник: Бомбардир
Турция. Суперлига Россия Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (5)
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ScarlettOgusania
1660844021
Давно пора рукаке подзатыльников навешать))
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MaxRnD
1660844761
Опи..дюлится в первый же день
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Красногвардейчик
1660854813
У Дзюбы руки тоже не промах))) может ответить
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Fusballer
1660855803
Что за дедушка в центре?
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Taps
1660905031
Редкостный дурак, променял блестящее будущее в России. Теперь сгниёт с турками и черномазыми.
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