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    В «Сочи» объяснили, почему не отпустили Нобоа в «Зенит» и ЦСКА

    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на информацию, что клуб не отпустил полузащитника Кристиана Нобоа в «Зенит» и ЦСКА.

    «Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает – захотел уйти и ушeл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая. Игра с Нобоа – прекрасная школа для молодых ребят», – сказал Гаранин.

    • Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне Нобоа забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2048

      Dr.Metal 1 час назад

      Да бросьте, Зениту и ЦСКА он не нужен

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