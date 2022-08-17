В «Сочи» объяснили, почему не отпустили Нобоа в «Зенит» и ЦСКА

Да бросьте, Зениту и ЦСКА он не нужен
Тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на информацию, что клуб не отпустил полузащитника Кристиана Нобоа в «Зенит» и ЦСКА.
«Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает – захотел уйти и ушeл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая. Игра с Нобоа – прекрасная школа для молодых ребят», – сказал Гаранин.
- Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
- В этом сезоне Нобоа забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.