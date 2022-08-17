В «Сочи» объяснили, почему не отпустили Нобоа в «Зенит» и ЦСКА

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на информацию, что клуб не отпустил полузащитника Кристиана Нобоа в «Зенит» и ЦСКА.

«Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает – захотел уйти и ушeл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая. Игра с Нобоа – прекрасная школа для молодых ребят», – сказал Гаранин.

Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.

В этом сезоне Нобоа забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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