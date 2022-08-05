Иско и Марсело не могут найти новые клубы после ухода из «Реала»

Бывшие игроки «Реала» Иско и Марсело имеют проблемы с поиском новой команды.

Оба футболиста хотят выступать за клубы, участвующие в Лиге чемпионов. Но на сегодняшний день у них нет таких предложений.

Испанец и бразилец стали свободными агентами после ухода из «Реала» по окончании сезона-2021/22.