Иско и Марсело не могут найти новые клубы после ухода из «Реала»

Бывшие игроки «Реала» Иско и Марсело имеют проблемы с поиском новой команды.
Оба футболиста хотят выступать за клубы, участвующие в Лиге чемпионов. Но на сегодняшний день у них нет таких предложений.
Испанец и бразилец стали свободными агентами после ухода из «Реала» по окончании сезона-2021/22.
- Интерес к Иско проявляли «Севилья», «Бетис» и «Рома».
- На Марсело претендовали «Вальядолид», «Хетафе», «Милан», «Марсель», «Фенербахче» и «Трабзонспор».
- Также игроков звали в МЛС и Катар.
Источник: AS