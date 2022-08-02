Черчесов поделился ожиданиями от матчей «Ференцвароша» с «Карабахом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха».
«На этот раз обе команды начинают встречу с чистого листа. Ни одна из команд на этот раз не может быть названа фаворитом. «Карабах» — это сильная команда, особенно они опасны дома. Невозможно назвать фаворита противостояния.
Мы должны уважать нашего соперника. С чемпионом Азербайджана у нас будет непростая игра, но и на этот раз мы основательно подготовились к сопернику», — цитирует Черчесова сайт «Ференцвароша».
- Завтра команды встретятся в Азербайджане, а через неделю – в Венгрии.
- Победитель противостояния сыграет в раунде плей-офф с «Шерифом» или «Викторией» из Пльзени.
Источник: «Спорт-Экспресс»