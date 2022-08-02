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    «Эй, толстяк». Месси обратился к Суаресу, который вернулся в «Насьональ»

    Форвард «ПСЖ» Лионель Месси записал видеообращение для своего бывшего партнера по «Барселоне» Луиса Суареса.

    Речь аргентинца показали на презентации уругвайца в качестве игрока «Насьоналя».

    «Эй, толстяк! Хочу тебе передать крепкие объятия и пожелать всего наилучшего в этой новой главе.

    Я знаю, насколько важно для тебя вернуться в свою страну, в свой дом спустя столько времени.

    Мы, фанаты «Ньюэллс Олд Бойз», не имеем хороших воспоминаний с «Насьоналем». Но я переживаю за тебя и буду рядом, если понадоблюсь.

    Эй, толстяк, надеюсь, мы скоро встретимся. Крепко обнимаю! Пока!» – сказал Месси.

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    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1840

      Maxi_7 34 минуты назад

      Как говорится скажи мне кто твой друг...

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