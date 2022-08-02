«Эй, толстяк». Месси обратился к Суаресу, который вернулся в «Насьональ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси записал видеообращение для своего бывшего партнера по «Барселоне» Луиса Суареса.
Речь аргентинца показали на презентации уругвайца в качестве игрока «Насьоналя».
«Эй, толстяк! Хочу тебе передать крепкие объятия и пожелать всего наилучшего в этой новой главе.
Я знаю, насколько важно для тебя вернуться в свою страну, в свой дом спустя столько времени.
Мы, фанаты «Ньюэллс Олд Бойз», не имеем хороших воспоминаний с «Насьоналем». Но я переживаю за тебя и буду рядом, если понадоблюсь.
Эй, толстяк, надеюсь, мы скоро встретимся. Крепко обнимаю! Пока!» – сказал Месси.
- Суарес – воспитанник «Насьоналя».
- Он покинул клуб в 2006 году.
- С тех пор уругваец поиграл за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».
Источник: AS