«Эй, толстяк». Месси обратился к Суаресу, который вернулся в «Насьональ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси записал видеообращение для своего бывшего партнера по «Барселоне» Луиса Суареса.

Речь аргентинца показали на презентации уругвайца в качестве игрока «Насьоналя».

«Эй, толстяк! Хочу тебе передать крепкие объятия и пожелать всего наилучшего в этой новой главе.

Я знаю, насколько важно для тебя вернуться в свою страну, в свой дом спустя столько времени.

Мы, фанаты «Ньюэллс Олд Бойз», не имеем хороших воспоминаний с «Насьоналем». Но я переживаю за тебя и буду рядом, если понадоблюсь.

Эй, толстяк, надеюсь, мы скоро встретимся. Крепко обнимаю! Пока!» – сказал Месси.