Ловчев считает, что по уровню игры со «Спартаком» может сравниться только одна команда в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев остался доволен игрой команды в матче с «Оренбургом». Отдельно он отметил главного тренера Гильермо Абаскаля.

«При Тедеско «Спартак» тоже начинал так живо. Но здесь я вижу действительно потрясающую работу тренера. Посмотрите, как мяч у них ходит, ну все просто потрясающе. Это уже быстрый пас в касание и прочее, и прочее. Это все такие тренерские наработки. И игрокам это нравится.

По качеству игры в атаке я оптимистично настроен, без сомнения. На сегодняшний день столько моментов создавать и так ярко играть может только «Зенит». Но у «Спартака» будут проблемы в обороне все равно. Много раз говорил, что я вообще такой защиты не видел никогда: Хлусевич, Рыбус, Чернов и Литвинов. Джикия еще есть. Тут надо укрепляться, просто по сегодняшней игре их не особенно волтузило», – сказал Ловчев.