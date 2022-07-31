Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев считает, что по уровню игры со «Спартаком» может сравниться только одна команда в РПЛ

Ловчев считает, что по уровню игры со «Спартаком» может сравниться только одна команда в РПЛ

31 июля 2022, 20:44
12

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев остался доволен игрой команды в матче с «Оренбургом». Отдельно он отметил главного тренера Гильермо Абаскаля.

«При Тедеско «Спартак» тоже начинал так живо. Но здесь я вижу действительно потрясающую работу тренера. Посмотрите, как мяч у них ходит, ну все просто потрясающе. Это уже быстрый пас в касание и прочее, и прочее. Это все такие тренерские наработки. И игрокам это нравится.

По качеству игры в атаке я оптимистично настроен, без сомнения. На сегодняшний день столько моментов создавать и так ярко играть может только «Зенит». Но у «Спартака» будут проблемы в обороне все равно. Много раз говорил, что я вообще такой защиты не видел никогда: Хлусевич, Рыбус, Чернов и Литвинов. Джикия еще есть. Тут надо укрепляться, просто по сегодняшней игре их не особенно волтузило», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Дубль сделал Квинси Промес.
  • Команда поднялась на 2-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

Еще по теме:
«Спартак» и Абаскаль оштрафованы по итогам матча с «Оренбургом» 1
«Жалко, что не обошли «Зенит». Федун обратился к игрокам «Спартака» после разгрома «Оренбурга» 18
Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» – «Оренбург» 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
хав_бек
1659289925
Во внутреннем чемпионате выбор защитников, особенно центральных, совсем небольшой((
Ответить
slavа0508
1659290100
Прав Евгений защиту надо и дрессировать и укреплять ...
Ответить
Бывалый1488
1659290233
НЕ СУДИТЕ по трём играм... В середине чемпионата восхищаться или разочаровываться будете)))
Ответить
saf05
1659290376
Ну всё, Спартак чемпион.
Ответить
Челнинец
1659290887
игроков в атаке хватает, скамейка есть, нужно хорошего центрального защитника, и опорника)
Ответить
oyabun
1659291128
Еще с сильными командами в нынешнем Чемпионате не втречались, а уже дифирамбы. Ой, рано!
Ответить
ААМ
1659291146
Рано пташечка запела.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1659292136
Чего тут радоваться? Не Зенит, и даже не Локомотив обыграли. Серафимыч, видимо, на бромантане был после открытия памятника Игорю Нетто.
Ответить
Ганнибал Лектор
1659292227
Цыплят по осени считают)
Ответить
житель СПб
1659299117
Действительно, сейчас со Спартаком на примерно одном уровне одна команда - ЦСКА. Но это при условии, что Спартак не сольется психологически. И, конечно, еще одна команда существенно сильнее. Только одна...
Ответить
Главные новости
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
1
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+