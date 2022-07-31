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    Ловчев считает, что по уровню игры со «Спартаком» может сравниться только одна команда в РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев остался доволен игрой команды в матче с «Оренбургом». Отдельно он отметил главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «При Тедеско «Спартак» тоже начинал так живо. Но здесь я вижу действительно потрясающую работу тренера. Посмотрите, как мяч у них ходит, ну все просто потрясающе. Это уже быстрый пас в касание и прочее, и прочее. Это все такие тренерские наработки. И игрокам это нравится.

    По качеству игры в атаке я оптимистично настроен, без сомнения. На сегодняшний день столько моментов создавать и так ярко играть может только «Зенит». Но у «Спартака» будут проблемы в обороне все равно. Много раз говорил, что я вообще такой защиты не видел никогда: Хлусевич, Рыбус, Чернов и Литвинов. Джикия еще есть. Тут надо укрепляться, просто по сегодняшней игре их не особенно волтузило», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Дубль сделал Квинси Промес.
    • Команда поднялась на 2-е место в РПЛ.
    • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6236

      Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Цыплят по осени считают)

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      Рейтинг: +23064

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Чего тут радоваться? Не Зенит, и даже не Локомотив обыграли. Серафимыч, видимо, на бромантане был после открытия памятника Игорю Нетто.

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      Рейтинг: +171

      rac531 30 минут назад

      Что с Ловчевым случилось?
      Неужели застаоелый сифилис вылечил?)

      0
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      Рейтинг: +3935

      ААМ 38 минут назад

      Рано пташечка запела.

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      Рейтинг: +32341

      oyabun 38 минут назад

      Еще с сильными командами в нынешнем Чемпионате не втречались, а уже дифирамбы. Ой, рано!

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      Рейтинг: +1603

      22 raza chemp > oyabun 32 минуты назад

      Ты маня конечно прости но в прошлом сезоне календарь был гораздо проще, но в итоге после 10 туров было 10е место, да петь рано но это лучше чем раньше + команда играет реально

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      Рейтинг: +2436

      Челнинец 42 минуты назад

      игроков в атаке хватает, скамейка есть, нужно хорошего центрального защитника, и опорника)

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      Рейтинг: +259

      saf05 51 минуту назад

      Ну всё, Спартак чемпион.

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      Рейтинг: +100

      Бывалый1488 53 минуты назад

      НЕ СУДИТЕ по трём играм... В середине чемпионата восхищаться или разочаровываться будете)))

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      Рейтинг: +25960

      slavutiq70 55 минут назад

      Прав Евгений защиту надо и дрессировать и укреплять ...

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      Рейтинг: +1172

      хав_бек 58 минут назад

      Во внутреннем чемпионате выбор защитников, особенно центральных, совсем небольшой((

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