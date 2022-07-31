Симонян: «Низкий поклон Федуну за памятник Нетто»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто.
«Низкий поклон и благодарность Леониду Федуну за открытие памятника. Мы много побеждали вместе с Игорем Нетто, были победителями Олимпиады. В трудные минуты матча он был вожаком. Он был великим капитаном.
Есть ли капитан сегодня в «Спартаке» – решать вам. Но нужен человек как Нетто, который бы повел за собой», – сказал Симонян.
- Симонян забил за «Спартак» 160 голов.
- Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966-й год.
- В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»