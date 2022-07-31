Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Симонян: «Низкий поклон Федуну за памятник Нетто»

    Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто.

    «Низкий поклон и благодарность Леониду Федуну за открытие памятника. Мы много побеждали вместе с Игорем Нетто, были победителями Олимпиады. В трудные минуты матча он был вожаком. Он был великим капитаном.

    Есть ли капитан сегодня в «Спартаке» – решать вам. Но нужен человек как Нетто, который бы повел за собой», – сказал Симонян.

    • Симонян забил за «Спартак» 160 голов.
    • Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966-й год.
    • В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.

    Новости по теме
    «Отдаю долг Нетто и болельщикам». Федун – на открытии памятника 2
    «Спартак»: «Федун остается» 9
    На «Открытие Арене» открыли памятник Нетто. Федун присутствовал
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2742

      Nerlinger 55 минут назад

      Денег доКренища, только непонятно, как он без мозгов их заработать смог ?????
      Или же не заработал ????????

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11