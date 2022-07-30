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    «Зенит» продлил голевую серию в домашних матчах РПЛ. До рекорда – четыре игры

    В третьем туре РПЛ «Зенит» принимает «Локомотив».

    Петербуржцы ведут со счетом 2:0 благодаря голам Вендела и Клаудиньо.

    Команда Сергея Семака продлила голевую серию в домашних матчах российского чемпионата.

    Результат «Зенита» – 36 игр. Это клубный рекорд.

    Общий рекорд турнира принадлежит «Ротору» – серия из 40 домашних матчей с голами в период с 1994 по 1995 год.

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    Следите за матчем «Зенит» – «Локомотив» в нашей текстовой онлайн-трансляции
    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +900

      Krics 31 секунду назад

      прикольно ,Баринова удалили,акцентировано.В сравнении с Шелия ,дельфин бразильский это что то. чернокожий зенит картонный чемпион Оле оле

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      Рейтинг: +900

      Krics 10 минут назад

      что то пропустил? теперь чернокожим санктпитербуржцам можно играть руками?

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      Рейтинг: +1937

      Romio-xxx 12 минут назад

      Судья опять чудит в пользу газпрома)))

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