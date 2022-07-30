«Зенит» продлил голевую серию в домашних матчах РПЛ. До рекорда – четыре игры

В третьем туре РПЛ «Зенит» принимает «Локомотив».

Петербуржцы ведут со счетом 2:0 благодаря голам Вендела и Клаудиньо.

Команда Сергея Семака продлила голевую серию в домашних матчах российского чемпионата.

Результат «Зенита» – 36 игр. Это клубный рекорд.

Общий рекорд турнира принадлежит «Ротору» – серия из 40 домашних матчей с голами в период с 1994 по 1995 год.