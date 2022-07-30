«Зенит» продлил голевую серию в домашних матчах РПЛ. До рекорда – четыре игры

В третьем туре РПЛ «Зенит» принимает «Локомотив».
Петербуржцы ведут со счетом 2:0 благодаря голам Вендела и Клаудиньо.
Команда Сергея Семака продлила голевую серию в домашних матчах российского чемпионата.
Результат «Зенита» – 36 игр. Это клубный рекорд.
Общий рекорд турнира принадлежит «Ротору» – серия из 40 домашних матчей с голами в период с 1994 по 1995 год.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Локо».
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»