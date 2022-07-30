Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Алексей Лунев, Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Эдуард Малый
Материалы

Зенит - Локомотив

30.07.2022, Суббота, 17:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
30 апреля, суббота 19:30 Зенит 3:1 Локомотив
4 тур
15 августа, воскресенье 17:30 Локомотив 1:1 Зенит
Суперкубок России 2021
Финал
17 июля, суббота 19:00 Зенит 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Зенит 6:1 Локомотив
6 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:0 Зенит
Суперкубок России 2020
Финал
7 августа, пятница 19:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
28 сентября, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Зенит
Суперкубок России 2019

6 июля, суббота 19:00 Зенит 2:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Зенит
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Зенит 5:3 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

22 января, вторник 20:00 Зенит 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Зенит
15 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Зенит 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Локомотив 0:2 Зенит
1 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
15 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 2 2 0 0 5:0 +5 6
2. Динамо М 3 1 2 0 8:4 +4 5
3. Спартак М 2 1 1 0 5:2 +3 4
4. Зенит 2 1 1 0 4:1 +3 4
5. Химки 2 1 1 0 4:1 +3 4
6. Ахмат 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Краснодар 3 1 1 1 6:7 -1 4
8. Крылья Советов 2 1 0 1 4:5 -1 3
9. Сочи 2 1 0 1 3:4 -1 3
10. Оренбург 2 1 0 1 5:4 +1 3
11. Ростов 2 0 2 0 3:3 0 2
12. Локомотив 2 0 2 0 3:3 0 2
13. Факел 3 0 2 1 6:7 -1 2
14. Пари НН 2 0 1 1 1:4 -3 1
15. Торпедо М 2 0 0 2 1:7 -6 0
16. Урал 3 0 0 3 1:8 -7 0
...
  • ...
    Рейтинг: +23

    selivan862 3 минуты назад

    Локомотив вообще ни о чём-во втором тайме вообще встали

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2220

    СвинкаСправедливости 11 минут назад

    Локомотив просто может ехать на свалку, я считаю.
    Команда словно не собиралась бить по воротам в этом матче.
    Копошиться в центре поля хотела, а бить по воротам не хотела.
    Будь на её месте Химки, там за тайм хороших ударов в створ было бы штук 15.
    А на этот кал смотреть невозможно просто.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +221

    Мультизабаненный свиной п > СвинкаСправедливости 1 минуту назад

    Свиня, ты чё так рассуетилась ? Себя на месте креозотной женщины представила ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16406

    ilichkadr 17 минут назад

    Ну, и где закрывальщик Клаудиньо -Баринов?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5022

    ySS 30 минут назад

    Карасев стал обычной судейкой...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5022

    ySS 32 минуты назад

    Миранчук сегодня самое слабое звено

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5022

    ySS 34 минуты назад

    Ну что, Локо, надо включаться, отбой закончен

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5022

    ySS 57 минут назад

    Дело идёт к пенальти в ворота Локомотива.
    Первая попытка была "честной", но не зачетной)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +283

    Номэд 1 час назад

    У бомжарни дельфин похлеще соболя. И это малком

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2220

    СвинкаСправедливости 9 часов назад

    Ставьте на удаление у Локо.
    Ну там Тикнизяна или Баринова.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5551

    afw13 > СвинкаСправедливости 4 минуты назад

    ты прям как знал)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25303

    vladimir-7 29 июля, 11:03

    Будет ничья.

    0
    Ответить
Матч-центр
16:00
Химик Дз
Динамо Вг
0
1
Перерыв
18:00
Арсенал Т
Акрон
1
1
Идет второй тайм
18:00
Рид
Аустрия Л
1
0
Идет второй тайм
18:00
Альтах
Вольфсберг
2
1
Идет второй тайм
18:00
Динамо Ст
Легион
0
0
Идет второй тайм
18:00
Форте
Биолог-Новокубанск
0
0
Идет второй тайм
18:00
Электрон
Зоркий
0
1
Идет второй тайм
18:00
Текстильщик Ив
Знамя Труда
3
1
Идет второй тайм
18:00
Динамо-2
Тверь
0
0
Идет второй тайм
18:30
Рязань
Сахалинец
0
1
Перерыв
19:00
ХамКам
Кристиансунн
0
0
Идет первый тайм
19:00
Одд
Русенборг
1
0
Идет первый тайм
19:00
Тромсе
Сандефьорд
2
0
Идет первый тайм
19:00
Киккерс Оф
Фортуна
0
0
Идет первый тайм
19:00
Карл Цейсс
Вольфсбург
0
0
Идет первый тайм
19:00
Штуттгарт Кикерс
Гройтер Фюрт
1
0
Идет первый тайм
19:00
Санкт-Галлен
Цюрих
1
0
Идет первый тайм
19:00
Ливерпуль
Манчестер Сити
1
0
Идет первый тайм
19:15
Остенде
Мехелен
0
0
Идет первый тайм
19:15
Оуд-Хеверли
Вестерло
1
0
Идет первый тайм
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru