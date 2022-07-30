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    «Зенит» и «Локомотив» назвали составы на матч третьего тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на очную игру третьего тура чемпионата России.

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

    • «Зенит» примет «Локо» сегодня на «Газпром Арене».
    • Начало матча – в 17:30 мск.
    • Петербуржцы набрали 4 очка в 2 турах РПЛ, москвичи – 2.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: сайт РПЛ

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