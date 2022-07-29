Семин отреагировал на переход Оздоева в «Карагюмрюк»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил решение экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева продолжить карьеру в Турции.

В четверг 29-летний футболист заключил контракт с «Карагюмрюком» до 30 июня 2024 года.

«Хорошо то, что очень быстро принял решение. Небольшой перерыв у Магомеда при переходе из «Зенита» – это самое важное. Он – профессионал, ему нужно играть.

У профессиональных футболистов немного времени, чтобы использовать свой талант. Я хочу поприветствовать его и сказать, что он – молодец», – сказал Сeмин.

Оздоев провел в «Зените» 4,5 сезона.

В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

«Карагюмрюк» с июня тренирует Андреа Пирло.

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