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    Семин отреагировал на переход Оздоева в «Карагюмрюк»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил решение экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева продолжить карьеру в Турции.

    В четверг 29-летний футболист заключил контракт с «Карагюмрюком» до 30 июня 2024 года.

    «Хорошо то, что очень быстро принял решение. Небольшой перерыв у Магомеда при переходе из «Зенита» – это самое важное. Он – профессионал, ему нужно играть.

    У профессиональных футболистов немного времени, чтобы использовать свой талант. Я хочу поприветствовать его и сказать, что он – молодец», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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