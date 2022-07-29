Широков: «Черышев в «Спартаке» будет сидеть не на лавке, а в реабилитационном центре»

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе Дениса Черышева в клуб из РПЛ.

– Применительно к «Зениту» – точно нет. «Спартак» – не знаю, на какой позиции. Кроме того, нужно говорить о травматизме футболиста.

– Имеете ввиду, что он будет сидеть на лавке?

– Что он будет сидеть в реабилитационном центре. Три игры играет, пять лечится. Если придет за вменяемые деньги, можно взять и посмотреть.

– Вы бы, будучи спортивным директором «Зенита», рассматривали бы эту кандидатуру?

– Нет. Зачем? Для первой пятерки РПЛ – нет.

У Черышева нет предложений.

«Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.

В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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