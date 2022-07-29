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    Широков: «Черышев в «Спартаке» будет сидеть не на лавке, а в реабилитационном центре»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе Дениса Черышева в клуб из РПЛ.

    – Применительно к «Зениту» – точно нет. «Спартак» – не знаю, на какой позиции. Кроме того, нужно говорить о травматизме футболиста.

    – Имеете ввиду, что он будет сидеть на лавке?

    – Что он будет сидеть в реабилитационном центре. Три игры играет, пять лечится. Если придет за вменяемые деньги, можно взять и посмотреть.

    – Вы бы, будучи спортивным директором «Зенита», рассматривали бы эту кандидатуру?

    – Нет. Зачем? Для первой пятерки РПЛ – нет.

    • У Черышева нет предложений.
    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +32277

      oyabun 3 минуты назад

      Его лучшие годы позади. Зачем Спартаку отработанный материал? Да ещё и такой хрустальный.

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