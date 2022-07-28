Тренер «Сочи» Гаранин объяснил, почему Нобоа мало играет

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, почему полузащитник Кристиан Нобоа на старте сезона получает мало игрового времени.

– Нобоа был одним из лидеров «Сочи» в прошлые три сезона. Почему в матче с ЦСКА он оказался не в стартовом составе?

– Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче.

Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств.

И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте.

И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.