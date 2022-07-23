Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Артета объяснил, зачем «Арсенал» купил Зинченко

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансфере защитника Александра Зинченко из «Ман Сити».

    «Это высококлассный игрок, который добавит нам вариативности и гибкости. Он способен играть и в атаке, и в защите.

    В первую очередь мне нравятся его человеческие качества. У него сильный характер и большая страсть к футболу. На тренировках в «Ман Сити» он был первым во всем. Александр – уникальный футболист», – сказал Артета.

    • По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
    • «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».

    Новости по теме
    «Уфа» сообщила, сколько денег ждет за трансфер Зинченко в «Арсенал» 3
    Зинченко за 35 миллионов перешел в «Арсенал» 18
    Зинченко посетил матч «Арсенала» с «Орландо». Он подписал контракт с лондонцами в среду 1
    Источник: сайт «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11