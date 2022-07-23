Артета объяснил, зачем «Арсенал» купил Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансфере защитника Александра Зинченко из «Ман Сити».
«Это высококлассный игрок, который добавит нам вариативности и гибкости. Он способен играть и в атаке, и в защите.
В первую очередь мне нравятся его человеческие качества. У него сильный характер и большая страсть к футболу. На тренировках в «Ман Сити» он был первым во всем. Александр – уникальный футболист», – сказал Артета.
- По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».
Источник: сайт «Арсенала»