«Уфа» сообщила, сколько денег ждет за трансфер Зинченко в «Арсенал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, сколько полагается «Уфе» за трансфер ее бывшего игрока Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Речь идет о сотнях тысяч евро.
«Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с РФС? Нет. Есть закон, он трактуется и все.
Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», – сказал Газизов.
- По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- Зинченко с «Сити» 4 раза брал АПЛ.
Источник: ТАСС