«Уфа» сообщила, сколько денег ждет за трансфер Зинченко в «Арсенал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, сколько полагается «Уфе» за трансфер ее бывшего игрока Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Речь идет о сотнях тысяч евро.

«Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с РФС? Нет. Есть закон, он трактуется и все.

Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», – сказал Газизов.