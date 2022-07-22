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    «Уфа» сообщила, сколько денег ждет за трансфер Зинченко в «Арсенал»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, сколько полагается «Уфе» за трансфер ее бывшего игрока Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Речь идет о сотнях тысяч евро.

    «Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с РФС? Нет. Есть закон, он трактуется и все.

    Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», – сказал Газизов.

    • По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
    • Зинченко с «Сити» 4 раза брал АПЛ.

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    Источник: ТАСС

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