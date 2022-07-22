Зинченко за 35 миллионов перешел в «Арсенал»

35 - на мой взгляд слишком дорого. Необоснованная сумма. Реальная его стоимость - 15-20. Тут явно без политики не обошлось.
Как и ожидалось, футболист сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
Лондонцы не уточняют срок контракта 25-летнего игрока, называя его «длительным».
- По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».