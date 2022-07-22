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    Зинченко за 35 миллионов перешел в «Арсенал»

    Как и ожидалось, футболист сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

    Лондонцы не уточняют срок контракта 25-летнего игрока, называя его «длительным».

    • По информации Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за игрока 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
    • «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».

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    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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