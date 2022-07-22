ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос» (Фабио Алейшо)

Журналист Фабио Алейшо опроверг информацию, что ЦСКА не дал защитнику Марио Фернандесу подписать контракт с «Сантосом».

«Насколько мне известно, ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос». Просто Марио на данный момент не хочет играть ни за какой клуб. Он хочет отдохнуть и дождаться рождения ребенка», – сообщил Алейшо.