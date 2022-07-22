Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос» (Фабио Алейшо)

Журналист Фабио Алейшо опроверг информацию, что ЦСКА не дал защитнику Марио Фернандесу подписать контракт с «Сантосом».

«Насколько мне известно, ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос». Просто Марио на данный момент не хочет играть ни за какой клуб. Он хочет отдохнуть и дождаться рождения ребенка», – сообщил Алейшо.

  • Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

Новости по теме
Фернандес хотел играть за «Сантос». ЦСКА заблокировал переход 6
Гайич: «Не нужно этих сравнений меня с Фернандесом» 2
Новичок ЦСКА Гайич: «Я готов играть в ЦСКА десять лет, как Фернандес»
Источник: твиттер Фабио Алейшо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:46
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11