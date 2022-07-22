ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос» (Фабио Алейшо)

Журналист Фабио Алейшо опроверг информацию, что ЦСКА не дал защитнику Марио Фернандесу подписать контракт с «Сантосом».
«Насколько мне известно, ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос». Просто Марио на данный момент не хочет играть ни за какой клуб. Он хочет отдохнуть и дождаться рождения ребенка», – сообщил Алейшо.
- Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.
Источник: твиттер Фабио Алейшо