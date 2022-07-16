Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

Рыбус, Денисов, Зиньковский – в старте «Спартака» на матч с «Ахматом»; Агаларов – в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Журавлeв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Нижич, Кадыров, Олейников, Фольмер, Агаларов, Ильин, Альсултанов.

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Денисов, Умяров, Зиньковский, Николсон, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Кофрие, Маслов, Классен, Рассказов, Пруцев, Игнатов, Мартинс, Литвинов, Мозес, Соболев.

  • Матч начнется в 20:00 по Москве.

Новости по теме
Где смотреть «Ахмат» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 июля 4
«Спартак» попросил начать матч с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове 2
Источник: РПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:58
Комментарии2
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11