Рыбус, Денисов, Зиньковский – в старте «Спартака» на матч с «Ахматом»; Агаларов – в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Журавлeв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Нижич, Кадыров, Олейников, Фольмер, Агаларов, Ильин, Альсултанов.

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Денисов, Умяров, Зиньковский, Николсон, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Кофрие, Маслов, Классен, Рассказов, Пруцев, Игнатов, Мартинс, Литвинов, Мозес, Соболев.