ЭСК объяснила, почему Безбородов прав по всем спорным эпизодам матча «Ахмат» – «Спартак»

ЭСК РФС опубликовала анализ работы судьи матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1) Владислава Безбородова. Он прав по всем спорным эпизодам.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизодах с удалением игрока «Спартака» Матея Рыбуса на 41-й минуте матча, взятием ворот «Спартака» на 45+4-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ахмата» на 50-й, 77-й минутах матча и неудалением игрока «Ахмата» Георги Шелия на 87-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно удалил с поля за второе предупреждение в матче игрока команды «Спартак» №13 Матея Рыбуса на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном игровом эпизоде судья вынес первое предупреждение игроку команды «Спартак» №13 Матею Рыбусу за неуважение к игре, выраженное в задержке соперника двумя руками без возможности бороться за мяч, а следом вынес ему второе предупреждение за неспортивное поведение, так как данный игрок, откинув мяч после остановки игры судьeй, стал участником конфликта с игроком команды «Ахмат» №4 Дарко Тодоровичем, схватив его рукой за горло. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Матея Рыбуса за два предупреждения, полученные им в данном игровом эпизоде, что абсолютно соответствует Правилам игры и инструкциям, данным судьям Департаментом судейства РФС и УЕФА.

2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 45+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара головой атакующим игроком команды «Ахмат» №94 Артeмом Тимофеевым в направлении ворот, его партнер по команде №59 Евгений Харин, находящийся в офсайдной позиции, не влиял на вратаря команды «Спартак», так как он не закрывал линию обзора вратарю в момент удара и вратарь, отчетливо видя этот момент, физически не мог среагировать и парировать мяч, который двигался в угол от вратаря. Что касается добавленного времени, его контроль находится только в компетенции судьи, в действиях которого комиссия не усмотрела ничего, что могло противоречить правилам игры.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт между игроком обороняющейся команды «Ахмат» №25 Антоном Швецом и атакующим игроком команды «Спартак» №10 Квинси Промесом, двигающимися в одном направлении, являлся естественным и ненаказуемым, так как действия защитника не выходили за рамки допустимых единоборств.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ахмат» №44 Юрия Журавлева в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как, согласно Правилам игры, положение руки, находящейся в упоре или двигающеюся в упору, считается естественным, и контакт является наказуемым только в случае, если рука вытянута и стелется по газону или есть намеренное движение руки к мячу. По причине того, в данном игровом эпизоде отсутствуют указанные критерии, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру.

5. Судья правильно не удалил с поля вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия и правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия, допустившего толчок ногой соперника №7 Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, квалифицируются как неспортивное поведение, ввиду отсутствия чрезмерной силы, наказуемые предупреждением, которое было ошибочно не вынесено арбитром. 11-метровый удар верно не назначен по причине предшествующего нарушения в атакующей фазе игры со стороны нападающего команды «Спартак» №7 Александра Соболева против вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия, которое судья ошибочно не зафиксировал».