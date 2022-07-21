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  • ЭСК объяснила, почему Безбородов прав по всем спорным эпизодам матча «Ахмат» – «Спартак»

ЭСК объяснила, почему Безбородов прав по всем спорным эпизодам матча «Ахмат» – «Спартак»

21 июля 2022, 18:24
43

ЭСК РФС опубликовала анализ работы судьи матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1) Владислава Безбородова. Он прав по всем спорным эпизодам.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизодах с удалением игрока «Спартака» Матея Рыбуса на 41-й минуте матча, взятием ворот «Спартака» на 45+4-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ахмата» на 50-й, 77-й минутах матча и неудалением игрока «Ахмата» Георги Шелия на 87-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно удалил с поля за второе предупреждение в матче игрока команды «Спартак» №13 Матея Рыбуса на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном игровом эпизоде судья вынес первое предупреждение игроку команды «Спартак» №13 Матею Рыбусу за неуважение к игре, выраженное в задержке соперника двумя руками без возможности бороться за мяч, а следом вынес ему второе предупреждение за неспортивное поведение, так как данный игрок, откинув мяч после остановки игры судьeй, стал участником конфликта с игроком команды «Ахмат» №4 Дарко Тодоровичем, схватив его рукой за горло. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Матея Рыбуса за два предупреждения, полученные им в данном игровом эпизоде, что абсолютно соответствует Правилам игры и инструкциям, данным судьям Департаментом судейства РФС и УЕФА.

2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 45+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара головой атакующим игроком команды «Ахмат» №94 Артeмом Тимофеевым в направлении ворот, его партнер по команде №59 Евгений Харин, находящийся в офсайдной позиции, не влиял на вратаря команды «Спартак», так как он не закрывал линию обзора вратарю в момент удара и вратарь, отчетливо видя этот момент, физически не мог среагировать и парировать мяч, который двигался в угол от вратаря. Что касается добавленного времени, его контроль находится только в компетенции судьи, в действиях которого комиссия не усмотрела ничего, что могло противоречить правилам игры.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт между игроком обороняющейся команды «Ахмат» №25 Антоном Швецом и атакующим игроком команды «Спартак» №10 Квинси Промесом, двигающимися в одном направлении, являлся естественным и ненаказуемым, так как действия защитника не выходили за рамки допустимых единоборств.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ахмат» №44 Юрия Журавлева в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как, согласно Правилам игры, положение руки, находящейся в упоре или двигающеюся в упору, считается естественным, и контакт является наказуемым только в случае, если рука вытянута и стелется по газону или есть намеренное движение руки к мячу. По причине того, в данном игровом эпизоде отсутствуют указанные критерии, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру.

5. Судья правильно не удалил с поля вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия и правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия, допустившего толчок ногой соперника №7 Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, квалифицируются как неспортивное поведение, ввиду отсутствия чрезмерной силы, наказуемые предупреждением, которое было ошибочно не вынесено арбитром. 11-метровый удар верно не назначен по причине предшествующего нарушения в атакующей фазе игры со стороны нападающего команды «Спартак» №7 Александра Соболева против вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия, которое судья ошибочно не зафиксировал».

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (43)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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664
1658418917
Продажная комиссия, своих не сдаёт. Ожидаемо. Если у нас по желанию можно толкать ногами без какого-либо наказания, то что тогда тут говорить.... Цирк
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PAREVG.
1658420027
Удоды, такое позорное судейство, и все правильно, по их мнению... Когда я вчера писал что они или дебилы или марионетки - был непра 100% марионетки.
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Filllllll
1658420723
Вангую: очень скоро будет обратная ситуация с игроками Спартака, а там решение будет 100% противоположное. И эта же комиссия скажет, что всё правильно, так и должно быть, вы не понимаете, это другое
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Persona_non_Grata
1658421548
Даже комментировать нет желания, но всё же : рука -100% пенальти, даже здесь отлично видно, что игрок играет в мяч еще ДО ТОГО как опирается ею !!! Пенальти на Промесе - ну такие нам никогда не дают, уже привыкли ((( Гол забитый нам тоже спорный, потому что игрок находящийся вне игры ЯВНО закрывает обзор вратарю, а значит участвует в голевом моменте, ну время определяет арбитр, к этому придраться нельзя, две желтые - справедливые, а вот вратаря можно, да и пожалуй нужно было удалять ( пенальти там нет, Соболев действительно нарушил раньше ) !!! Ну вот как-то так, итог - очередная украденная победа у Спартака, а особенно стыдно ( по аларму ) за ЭСК !!! (((
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ySS
1658421933
Всё можно было бы и пропустить, кроме "руки идущей в опору". Значит при ударе в ворота невратарь может падать и закрывать створ рукой "идущей в ...") ****, вы за левые попадания в руку при простреле (навесе) ставите пенальти, а тут... Короче, закон, что дышло, как повернул, туда и вышло. Спасибо гражданам гаспромовской национальности.
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NewLife
1658422236
Особенно насмешил 5-й пункт с газпромовской логикой. Согласно этой логике, если игрок сфолит против вратаря (даже если этот фол видел только мюллер из окна Газпрома), то потом убийство нападающего вратарем не будет нарушением правил, так как перед этим фолил нападающий.
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NewLife
1658422593
Пункт 4 насчет руки не удивил, поскольку здесь оправдание, как и ожидалось, совсем дебильное: будет опираться на руку, не будет опираться х.з., но они уже все решили, что у них там стелется в голове. Тогда верните очки Спартаку, когда в пользу кб не назначали пенку за игру Ракитского лежа рукой в прошлом сезоне. Все это творчество ЭСК шито белыми нитками, поставщиком которых был и остается Газпром.
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nik55
1658423487
не надо удивляться ЭСК на зарплате газпрома и других решений не будет
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илья 009
1658425257
Позор ... Судей нужно прессовать болельщикам ...официально все болелы унижены такими решениями ЭСК
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Фердя
1658427310
Чем больше будут бомжи РФС, КДК и ЭСК объяснять нам великолепную работу арбитра бомжа Безбородова … тем больше мы будем понимать бесперспективность нашего негодования! Питерская Помойка стала во главе нашего футбола и утопила его в газовом облаке!
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