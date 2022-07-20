ЭСК признал работу Безбородова на матче «Ахмат» – «Спартак» безошибочной

ЭСК РФС не увидела ошибок в работе судьи матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

«Итог заседания ЭСК по обращению «Спартака» после матча с «Ахматом»: арбитр Владислав Безбородов прав по всем эпизодам.

После матча первого тура РПЛ «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой дать оценку по пяти спорным эпизодам.

Заседание ЭСК состоялось, итог – признание правоты Безбородова по всем пяти моментам, по которым обращался «Спартак», – сообщил источник.