ЭСК признал работу Безбородова на матче «Ахмат» – «Спартак» безошибочной

ЭСК РФС не увидела ошибок в работе судьи матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).
«Итог заседания ЭСК по обращению «Спартака» после матча с «Ахматом»: арбитр Владислав Безбородов прав по всем эпизодам.
После матча первого тура РПЛ «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой дать оценку по пяти спорным эпизодам.
Заседание ЭСК состоялось, итог – признание правоты Безбородова по всем пяти моментам, по которым обращался «Спартак», – сообщил источник.
- С 42-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.
- 49-летний Безбородов – самый возрастной главный судья РПЛ.
- Петербуржец судит РПЛ с 2007 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова