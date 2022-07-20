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ЭСК признал работу Безбородова на матче «Ахмат» – «Спартак» безошибочной

ЭСК РФС не увидела ошибок в работе судьи матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

«Итог заседания ЭСК по обращению «Спартака» после матча с «Ахматом»: арбитр Владислав Безбородов прав по всем эпизодам.

После матча первого тура РПЛ «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой дать оценку по пяти спорным эпизодам.

Заседание ЭСК состоялось, итог – признание правоты Безбородова по всем пяти моментам, по которым обращался «Спартак», – сообщил источник.

  • С 42-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.
  • 49-летний Безбородов – самый возрастной главный судья РПЛ.
  • Петербуржец судит РПЛ с 2007 года.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии9
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    Рейтинг: +7234

    серега кашин 3 минуты назад

    это же было ясно с самого начала

    1
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    Рейтинг: +3251

    Fancyfall 3 минуты назад

    так неожиданно...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14872

    NewLife 4 минуты назад

    Гнилая шайка.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2666

    Play 4 минуты назад

    Нестареющая классика РПЛ

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n 10 минут назад

    Позорище...

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6672

    Semenycch 13 минут назад

    Поросей опять щелкнули по пятаку?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1882

    Semushkin Roman Valerievi > Semenycch 4 минуты назад

    Не ехидничай. Химки вас уже щёлкнули по известному месту. И это не пятак)))

    2
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    Рейтинг: +313

    Боцман52 16 минут назад

    Хотелось бы услышать мотивировку каждого момента. Как отмазались на этот раз.

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    Рейтинг: +1882

    Semushkin Roman Valerievi 22 минуты назад

    Очки украли( Комиссия своих не сдаёт. Это всё равно что жаловаться боссу мафиози на беспредел)

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