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  • ЭСК признал работу Безбородова на матче «Ахмат» – «Спартак» безошибочной

ЭСК признал работу Безбородова на матче «Ахмат» – «Спартак» безошибочной

20 июля 2022, 20:42
57

ЭСК РФС не увидела ошибок в работе судьи матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

«Итог заседания ЭСК по обращению «Спартака» после матча с «Ахматом»: арбитр Владислав Безбородов прав по всем эпизодам.

После матча первого тура РПЛ «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой дать оценку по пяти спорным эпизодам.

Заседание ЭСК состоялось, итог – признание правоты Безбородова по всем пяти моментам, по которым обращался «Спартак», – сообщил источник.

  • С 42-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.
  • 49-летний Безбородов – самый возрастной главный судья РПЛ.
  • Петербуржец судит РПЛ с 2007 года.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (57)
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664
1658339211
Очки украли( Комиссия своих не сдаёт. Это всё равно что жаловаться боссу мафиози на беспредел)
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Боцман52
1658339557
Хотелось бы услышать мотивировку каждого момента. Как отмазались на этот раз.
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R_a_i_n
1658339917
Позорище...
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Play
1658340290
Нестареющая классика РПЛ
Ответить
NewLife
1658340297
Гнилая шайка.
Ответить
серега кашин
1658340364
это же было ясно с самого начала
Ответить
партизан84
1658340727
ну значит надо наградить я думаю, можно заранее признать лучшим рефери сезона)
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PAREVG.
1658341069
Да здравствует ЭСК, но, в полном составе и в дурке... Такое заключение могли дать или дебилы, или марионетки.
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VVM1964
1658346028
Ну, а кто сомневался ? - " ворон ворону глаз не выклюет " (((
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Мага 13
1658347030
...переиначивая известную поговорку, таких "экспертов" - за ×yй да в музей.
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