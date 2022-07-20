Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

Глава российских судей оценил решение Безбородова удалить Рыбуса за десять секунд

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал удаление защитника команды Мацея Рыбуса на 42-й минуте матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Поляк в течение десяти секунд получил две желтые карточки.

«Нельзя одну желтую показать в этом эпизоде. По таким ситуациям у нас был отдельный раздел в лекциях для судей, где говорилось, что часто случаются ситуации, когда арбитры выносят санкцию в виде желтой карточки за одно нарушение, а потом видят, что игрок пинает мяч в сторону, что также формально является неспортивным поведением и карается желтой карточкой.

Затем футболист хватает другого игрока за горло – это тоже желтая.

Иногда арбитры не фиксируют это второе и третье нарушения и не удаляют игрока, тогда команды и болельщики говорят о духе игры, о том, что арбитр не поломал игру, но подход судейского корпуса в том, что не ломать игру должен сам футболист, которому нужно действовать осмысленно.

Хватать другого игрока за горло, с моей точки зрения, не совсем профессионально и умно. Безбородов в данном случае действовал в соответствии с инструкциями, которые ему дали», – сказал Каманцев в эфире «Матч ТВ».

Новости по теме
Стало известно, какие эпизоды матча с «Ахматом» попросил разобрать «Спартак» 53
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Ахматом» 7
Мелкадзе – о «Спартаке»: «Странно скидывать все на судью» 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:08
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    ruslantitovj4ay 32 минуты назад

    Распродажа остатков со скидкой 50% (в связи с уходом с рынка)! Портативный кoндиционер (по цене вентелятора), прeкрасно оxлаждает, очищaет и увлaжняет воздух. Очeнь кoмпaктный, рaботает от USB и cети, мoжно пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб., вот cайт ------- http://bit.do/condy

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2311

    B.G. 53 минуты назад

    Х. с ним с Рыбусом - все по делу!
    А что по эпизодам с пинком Шелии и игру в волейбол в штрафной Ахмата?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4914

    ySS 59 минут назад

    Судьи будут действовать в соответствии с инструкциями, которые им дадут)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +924

    inzek 1 час назад

    да по этому эпизоду вопросов то и не было! что со второй красной? простите, желтой!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11