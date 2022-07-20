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  • Глава российских судей оценил решение Безбородова удалить Рыбуса за десять секунд

Глава российских судей оценил решение Безбородова удалить Рыбуса за десять секунд

20 июля 2022, 01:08
20

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал удаление защитника команды Мацея Рыбуса на 42-й минуте матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Поляк в течение десяти секунд получил две желтые карточки.

«Нельзя одну желтую показать в этом эпизоде. По таким ситуациям у нас был отдельный раздел в лекциях для судей, где говорилось, что часто случаются ситуации, когда арбитры выносят санкцию в виде желтой карточки за одно нарушение, а потом видят, что игрок пинает мяч в сторону, что также формально является неспортивным поведением и карается желтой карточкой.

Затем футболист хватает другого игрока за горло – это тоже желтая.

Иногда арбитры не фиксируют это второе и третье нарушения и не удаляют игрока, тогда команды и болельщики говорят о духе игры, о том, что арбитр не поломал игру, но подход судейского корпуса в том, что не ломать игру должен сам футболист, которому нужно действовать осмысленно.

Хватать другого игрока за горло, с моей точки зрения, не совсем профессионально и умно. Безбородов в данном случае действовал в соответствии с инструкциями, которые ему дали», – сказал Каманцев в эфире «Матч ТВ».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Рыбус Мацей Безбородов Владислав
Комментарии (20)
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inzek
1658269244
да по этому эпизоду вопросов то и не было! что со второй красной? простите, желтой!
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ySS
1658269917
Судьи будут действовать в соответствии с инструкциями, которые им дадут)
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B.G.
1658270282
Х. с ним с Рыбусом - все по делу! А что по эпизодам с пинком Шелии и игру в волейбол в штрафной Ахмата?
Ответить
ААМ
1658290616
Надоело нытье о судействе. Посмотрите как судят Барсу, Реал, Баварию в нац. чемпионатах. Лучше?
Ответить
житель СПб
1658292294
Все так. По делу. И спрашивается - зачем Спартак и это оспаривал?
Ответить
Фердя
1658299894
А что ещё мог сказать главарь судей бомжей? Если бы это был Зенит, то Безбородов уже был бы с бородой и безработным! Газпром знает когда и кого придержать, ведь только Спартак держит бомжей на втором месте по популярности и не даёт себя догнать! Народное мнение нельзя купить или продать, его можно только украсть!
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mahan
1658304333
По этой ситуации и так всё было понятно, кто-то удаляет показывая две желтые, кто-то нет, зависит от принципиальности судьи, но по правилам мог удалить и удалил. А вот объясните лучше почему не удалил вратаря Ахмата Шелия, вот тут чистое удаление, красная карточка вручается сразу даже за попытку агрессии или замах. Он этот момент просматривал на VAR и не удалил. Все эксперты на разных источниках утверждают, что это 100% удаление. Вот тут не понятная ситуация.
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Теркчанин
1658306441
Шелию можно было удалять чтобы секта не визжала,все равно бы это на результат не повлияло(87 минута),по остальным эпизодом все по делу и по правилам
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хав_бек
1658314169
Всё по делу! Только нужно так поступать во всех случаях, чтобы и вопросов не возникало.
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