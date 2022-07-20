Глава российских судей оценил решение Безбородова удалить Рыбуса за десять секунд

Распродажа остатков со скидкой 50% (в связи с уходом с рынка)! Портативный кoндиционер (по цене вентелятора), прeкрасно оxлаждает, очищaет и увлaжняет воздух. Очeнь кoмпaктный, рaботает от USB и cети, мoжно пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб., вот cайт ------- http://bit.do/condy
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал удаление защитника команды Мацея Рыбуса на 42-й минуте матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).
Поляк в течение десяти секунд получил две желтые карточки.
«Нельзя одну желтую показать в этом эпизоде. По таким ситуациям у нас был отдельный раздел в лекциях для судей, где говорилось, что часто случаются ситуации, когда арбитры выносят санкцию в виде желтой карточки за одно нарушение, а потом видят, что игрок пинает мяч в сторону, что также формально является неспортивным поведением и карается желтой карточкой.
Затем футболист хватает другого игрока за горло – это тоже желтая.
Иногда арбитры не фиксируют это второе и третье нарушения и не удаляют игрока, тогда команды и болельщики говорят о духе игры, о том, что арбитр не поломал игру, но подход судейского корпуса в том, что не ломать игру должен сам футболист, которому нужно действовать осмысленно.
Хватать другого игрока за горло, с моей точки зрения, не совсем профессионально и умно. Безбородов в данном случае действовал в соответствии с инструкциями, которые ему дали», – сказал Каманцев в эфире «Матч ТВ».
- Главный судья матча – Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
- Это дебютный официальный матч Рыбуса за «Спартак».
- Рыбус перешел летом из «Локомотива».