Стало известно, какие эпизоды матча с «Ахматом» попросил разобрать «Спартак»

Появились подробности обращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Ахматом» (1:1).
У московского клуба возникло пять вопросов по работе арбитра Владислава Безбородова и его помощников:
- Вторая желтая карточка Мацея Рыбуса на 41-й минуте встречи;
- Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте встречи;
- Падение Промеса в штрафной площади «Ахмата» на 50-й минуте встречи;
- Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте встречи;
- Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте встречи.
Источник: Sport24