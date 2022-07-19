Стало известно, какие эпизоды матча с «Ахматом» попросил разобрать «Спартак»

Уже как-то, к сожалению, стал привыкать, что пишут не о ЯРКИХ ПОБЕДАХ Спартака, а о том, что "Спартак обратился в ЭСК РФС..."
Когда же, наконец, ВЫКОВЫРНУТ из клуба киевского ж.и.дёнка, его б.л.я.дь башкирскую, всю шатию-братию недоумков из пресс-службы, в общем, ОЧИСТЯТ клуб от всякой нечисти???
То что НЕ завтра и не послезавтра, это понятно.
Но я терпеливый.
Подожду.
Появились подробности обращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Ахматом» (1:1).
У московского клуба возникло пять вопросов по работе арбитра Владислава Безбородова и его помощников:
- Вторая желтая карточка Мацея Рыбуса на 41-й минуте встречи;
- Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте встречи;
- Падение Промеса в штрафной площади «Ахмата» на 50-й минуте встречи;
- Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте встречи;
- Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте встречи.