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  • Стало известно, какие эпизоды матча с «Ахматом» попросил разобрать «Спартак»

Стало известно, какие эпизоды матча с «Ахматом» попросил разобрать «Спартак»

19 июля 2022, 16:59
32

Появились подробности обращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Ахматом» (1:1).

У московского клуба возникло пять вопросов по работе арбитра Владислава Безбородова и его помощников:

  1. Вторая желтая карточка Мацея Рыбуса на 41-й минуте встречи;
  2. Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте встречи;
  3. Падение Промеса в штрафной площади «Ахмата» на 50-й минуте встречи;
  4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте встречи;
  5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте встречи.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (32)
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"supermax"
1658240124
ща они все объяснят...ждём))
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vladimir-7
1658240577
С первого тура начался скулеж главного Хряка из свинофермы.
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(Меня за банили)
1658241251
Я бы ещё спросил за что жёлтая Промесу. Любопытно послушать!
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jek718875
1658241574
Врёшь,Газпром не нае**шь!
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B.G.
1658243837
4 и 5 пункт, да! Остальное все рОвно.
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RdAMR10
1658246278
В первом пункте даже разговаривать не о чем, там все правильно сделано
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derrik2000
1658248115
Уже как-то, к сожалению, стал привыкать, что пишут не о ЯРКИХ ПОБЕДАХ Спартака, а о том, что "Спартак обратился в ЭСК РФС..." Когда же, наконец, ВЫКОВЫРНУТ из клуба киевского ж.и.дёнка, его б.л.я.дь башкирскую, всю шатию-братию недоумков из пресс-службы, в общем, ОЧИСТЯТ клуб от всякой нечисти??? То что НЕ завтра и не послезавтра, это понятно. Но я терпеливый. Подожду.
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zigbert
1658251846
Изменить результат уже невозможно но все же пусть ЭСК даст ответы на весьма спорные эпизоды матча.
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Фердя
1658259521
Мяч попадает в руку не прижатую к земле и меняет траекторию голевого момента! Целенаправленный удар сзади шипами в ногу! Недавно показали как Бразилия забила мяч но судья за секунду до этого остановил матч…закончилось дополнительное время! Секунда а не 3 минуты!
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alefreddy
1658320215
все по делу претензии кроме Рыбуса нечего мяч пинать после свистка.Деньгами в клубе таких надо наказывать
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