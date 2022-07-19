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Стало известно, какие эпизоды матча с «Ахматом» попросил разобрать «Спартак»

Появились подробности обращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Ахматом» (1:1).

У московского клуба возникло пять вопросов по работе арбитра Владислава Безбородова и его помощников:

  1. Вторая желтая карточка Мацея Рыбуса на 41-й минуте встречи;
  2. Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте встречи;
  3. Падение Промеса в штрафной площади «Ахмата» на 50-й минуте встречи;
  4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте встречи;
  5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте встречи.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 16:59
Комментарии18
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    Рейтинг: +19422

    derrik2000 20 секунд назад

    Уже как-то, к сожалению, стал привыкать, что пишут не о ЯРКИХ ПОБЕДАХ Спартака, а о том, что "Спартак обратился в ЭСК РФС..."
    Когда же, наконец, ВЫКОВЫРНУТ из клуба киевского ж.и.дёнка, его б.л.я.дь башкирскую, всю шатию-братию недоумков из пресс-службы, в общем, ОЧИСТЯТ клуб от всякой нечисти???

    То что НЕ завтра и не послезавтра, это понятно.
    Но я терпеливый.
    Подожду.

    0
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    Рейтинг: +195

    RdAMR10 30 минут назад

    В первом пункте даже разговаривать не о чем, там все правильно сделано

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    Рейтинг: +2309

    B.G. 1 час назад

    4 и 5 пункт, да! Остальное все рОвно.

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    Рейтинг: +1135

    jek718875 1 час назад

    Врёшь,Газпром не нае**шь!

    0
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    Рейтинг: +1707

    fakeid 1 час назад

    газпром. г а з п р о м. ГАЗПРОМ. газ-пром. гааазпроооом! (заговор)

    до чего же некоторые рылы реально тупые)

    5
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    Рейтинг: +650

    SpartakMoskwa > fakeid 1 час назад

    Уже тошнит от тебя, под каждой темой воняешь

    2
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    Рейтинг: +474

    Сделаны из Дерева > fakeid 1 час назад

    Клиника! Срочно! Не тяни! Или ты там уже??

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    Рейтинг: +1707

    fakeid > SpartakMoskwa 1 час назад

    у меня к тебе вопрос, не связанный с твоей нетрадиционной ориентацией. почему такой ник - и такой аватар? кем тебя считать по факту? обычный дезеув - или любитель обнюхивать панталоны смородской?

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    Рейтинг: +650

    SpartakMoskwa > fakeid 1 час назад

    Твоих мозгов не хватит чтобы этого понять

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    Рейтинг: +99

    илья 009 > fakeid 52 минуты назад

    Все адекватные болельщики видят , что происходит беспредел ...у меня много друзей из разных клубов и ЦСКА и Спартак и даже есть из зенита...нормальные ребята...все говорят чистый пенальти и удаление.... один только ты ( видимо обижен или провокатор) пишешь так, что хочется тебя послать к ХУСАИНОВУ...

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    Рейтинг: +1707

    fakeid > илья 009 36 минут назад

    вообще, я ранее писал (можешь проверить), что я не смотрел второй тайм спартака с ахметом. потом нарезку увидел. согласен с негодованием, в принципе. но как подбешивает и доставляет одновременно, что хряки ищут виноватых именно в газпроме. не в себе, не в игре, не в судье. виноват газпром — и точка. удобно, х*ле.

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    Рейтинг: +631

    (Меня за банили) 1 час назад

    Я бы ещё спросил за что жёлтая Промесу. Любопытно послушать!

    1
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    Рейтинг: +474

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    пеналь чистый,вратаря нужно было удалять)))
    ну у газпрома свои правила и законы в газпром лиге)))

    2
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    Рейтинг: +25205

    vladimir-7 2 часа назад

    С первого тура начался скулеж главного Хряка из свинофермы.

    9
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    Рейтинг: +2309

    B.G. > vladimir-7 1 час назад

    отлично ты подлизал неадекватам )))

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    Рейтинг: +25205

    vladimir-7 > B.G. 1 час назад

    Главное твое желание подлизывать у всех хрюшек. Посмотри
    на своего Хряка и его хрюшек, все время скулите, один бы раз
    ваших игроков увели бы с поля и все команды РПЛ вздохнули бы.

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    Рейтинг: +805

    Untitled-1 2 часа назад

    ну даже если признают ошибки, ну и? погрозят пальцем и всего делов.

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    Рейтинг: +10467

    "supermax" 2 часа назад

    ща они все объяснят...ждём))

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