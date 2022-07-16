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«Нет желания играть за клуб – пошел в жопу». Быстров – легионерам «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о том, что Юри Алберто уже покинул петербургский клуб, а Вендел ведет соответствующие переговоры.

Не видите проблемы в уходе легионеров? С Венделом идут переговоры, Юри Алберто ушел.

– Скатертью дорога и одному, и второму. Мое мнение: если у тебя нет желания играть за клуб и есть какие-то сомнения – пошел в жопу.

Может, Алберто кто-то мозги запудрил, как сказал в недавнем интервью Азмун?

– Для меня этот Алберто – футболист-загадка. За него заплатили деньги, а он сразу не проявлял себя как надо.

Сейчас взяли Кассьерру, который намного сильнее. «Зенит» даже выиграл, получив более сильного игрока.

  • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал «Зениту» в аренду вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.
  • Вендел может перейти во «Фламенго».

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +198

    АлексМак 25 минут назад

    Красавчик

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    Рейтинг: +484

    gunstilzit 2 часа назад

    Не звоните Володьке когда он с будуна!

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