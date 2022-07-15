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«Матч ТВ» в связи со смертью Ярцева покажет «золотой» матч «Спартак» – «Алания»

«Матч ТВ» внес изменения в сетку вещания в связи со смертью бывшего главного тренера «Спартака» Георгия Ярцева.

«Сегодня в 22:00 по Москве выйдет специальный выпуск «Все на Матч», а сразу после его окончания мы покажем «золотой» матч 1996 года «Спартак» – «Алания», – написал канал.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +47

    НикКин 12 минут назад

    Ну блин а как же кино сериалы ?

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