«Матч ТВ» в связи со смертью Ярцева покажет «золотой» матч «Спартак» – «Алания»

«Матч ТВ» внес изменения в сетку вещания в связи со смертью бывшего главного тренера «Спартака» Георгия Ярцева.

«Сегодня в 22:00 по Москве выйдет специальный выпуск «Все на Матч», а сразу после его окончания мы покажем «золотой» матч 1996 года «Спартак» – «Алания», – написал канал.