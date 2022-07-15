«Матч ТВ» в связи со смертью Ярцева покажет «золотой» матч «Спартак» – «Алания»

«Матч ТВ» внес изменения в сетку вещания в связи со смертью бывшего главного тренера «Спартака» Георгия Ярцева.
«Сегодня в 22:00 по Москве выйдет специальный выпуск «Все на Матч», а сразу после его окончания мы покажем «золотой» матч 1996 года «Спартак» – «Алания», – написал канал.
- 74-летний специалист умер, предварительно, из-за острой сердечной недостаточности.
- Ярцев возглавлял российскую сборную с 2003 по 2005 год.
- Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»