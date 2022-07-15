Федотов не отпустит Чалова в «Базель»: «ЦСКА без него никуда, он нам очень нужен»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном возвращении нападающего Федора Чалова в «Базель».

– Как вам Чалов?

– Он не мог вернуться к нам раньше 30 июня из-за сроков арендного соглашения. Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочные процессы в Швейцарии и у нас похожи. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует.

– В «Базеле» последние две недели постоянно говорят, что хотят вернуть Чалова.

– Без Фeдора никуда, он нам очень нужен.