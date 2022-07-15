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Федотов не отпустит Чалова в «Базель»: «ЦСКА без него никуда, он нам очень нужен»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном возвращении нападающего Федора Чалова в «Базель».

– Как вам Чалов?

– Он не мог вернуться к нам раньше 30 июня из-за сроков арендного соглашения. Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочные процессы в Швейцарии и у нас похожи. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует.

– В «Базеле» последние две недели постоянно говорят, что хотят вернуть Чалова.

– Без Фeдора никуда, он нам очень нужен.

  • Чалов в июле вернулся в ЦСКА из «Базеля».
  • Будучи в аренде, россиянин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Контракт форварда с московским клубом действует до 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16434

    житель СПб 36 минут назад

    Вот так! С Федотовым не забалуешь...

    0
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    Рейтинг: +4002

    Беспонтий 43 минуты назад

    подгон какой
    швейцарский шоколад
    гурман федотов очень рад

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