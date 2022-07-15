Федотов не отпустит Чалова в «Базель»: «ЦСКА без него никуда, он нам очень нужен»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном возвращении нападающего Федора Чалова в «Базель».
– Как вам Чалов?
– Он не мог вернуться к нам раньше 30 июня из-за сроков арендного соглашения. Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочные процессы в Швейцарии и у нас похожи. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует.
– В «Базеле» последние две недели постоянно говорят, что хотят вернуть Чалова.
– Без Фeдора никуда, он нам очень нужен.
- Чалов в июле вернулся в ЦСКА из «Базеля».
- Будучи в аренде, россиянин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Контракт форварда с московским клубом действует до 2024 года.
Источник: «Чемпионат»