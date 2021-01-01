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«Поступил по-свински». Кобелев – об уходе Бальбуэны из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал уход из команды защитника Фабиана Бальбуэны. Он считает поступок некрасивым.

«Мягко говоря, некрасивый поступок. Если бы Фабиан хотел, то он должен был сделать это намного раньше, чтобы у клуба было время. Уходить за неделю до начала чемпионата… Бальбуэна поступил по-свински. Для «Динамо» уход парагвайца – серьeзная потеря», – сказал Кобелев.

  • Инициатор ухода Бальбуэны – его жена.
  • Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.
  • Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.

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Источник: Metaratings

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16270

    Cleaner 5 минут назад

    Свинки - милые животинки. Зачем их с никчемным Бальбуэной равнять?

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    Рейтинг: +15457

    Barmaleushka 26 минут назад

    Он в "народную" что-ли ушёл ?

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    Рейтинг: +7206

    BarStep 1 час назад

    Я ба сказал, - по скотски поступил.,
    учитывая что он не европеец..

    По свински - это к хабалке с мележниковым напару..

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    Рейтинг: +11177

    Алексей З 1 час назад

    Предложили приемлемые деньги , он и ушёл.
    За что его "полоскать", все уходят, только Газпром в нынешнее время может платить астрономические зп.
    Им надо. Всё "народное достояние" под ними.

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    Рейтинг: +16270

    Cleaner > Алексей З 3 минуты назад

    Не устали плакаться? Спартак тратит не меньше Зенита, а результата НЕТ. Может причина все же в ваших Зареме и Леониде?

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