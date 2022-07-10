«Поступил по-свински». Кобелев – об уходе Бальбуэны из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал уход из команды защитника Фабиана Бальбуэны. Он считает поступок некрасивым.

«Мягко говоря, некрасивый поступок. Если бы Фабиан хотел, то он должен был сделать это намного раньше, чтобы у клуба было время. Уходить за неделю до начала чемпионата… Бальбуэна поступил по-свински. Для «Динамо» уход парагвайца – серьeзная потеря», – сказал Кобелев.